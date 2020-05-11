THY son dakika açıklaması: İç hatlar ve yurt dışı uçuşlar ne zaman açılacak? Uçak seferleri ne zaman başlayacak?

Son dakika haberi... İç hat ve yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak? Çin'de ortaya çıkan ve Türkiye'ye de sıçrayan koronavirüs salgını sonrası bir takım önlemler alındı. Bu kapsamda yurt içi ve yurt dışı seferleri geçici süreliğine durduruldu. Normalleşme planı çerçevesinde uçuşların ne zaman başlayacağı merak ediliyordu. THY tarafından yapılan açıklama ile birlikte detaylar belli oldu. Peki, iç hatlar ve yurt dışı uçuşlar ne zaman açılacak? Uçak seferleri ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılar...