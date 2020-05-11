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THY son dakika açıklaması: İç hatlar ve yurt dışı uçuşlar ne zaman açılacak? Uçak seferleri ne zaman başlayacak?
Son dakika... Uçuşlar ne zaman açılacak? Uçak seferleri ne zaman başlayacak? Türk Hava Yolları, yeni tip kornavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uçuş seferlerini geçici süreliğine durdurmuştu. THY tarafından yapılan açıklamada uçuşların ne zaman açılacağı belli oldu. THY, haziran, temmuz ve ağustosu kapsayan uçuş planlama taslağı hazırladı. Peki, iç hatlar ve yurt dışı uçuşlar ne zaman açılacak? Uçak seferleri ne zaman başlayacak? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 11.05.2020 17:31Güncelleme Tarihi: 11.05.2020 17:37