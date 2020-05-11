11 Mayıs 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri THY son dakika açıklaması: İç hatlar ve yurt dışı uçuşlar ne zaman açılacak? Uçak seferleri ne zaman başlayacak?

THY son dakika açıklaması: İç hatlar ve yurt dışı uçuşlar ne zaman açılacak? Uçak seferleri ne zaman başlayacak?

Son dakika... Uçuşlar ne zaman açılacak? Uçak seferleri ne zaman başlayacak? Türk Hava Yolları, yeni tip kornavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uçuş seferlerini geçici süreliğine durdurmuştu. THY tarafından yapılan açıklamada uçuşların ne zaman açılacağı belli oldu. THY, haziran, temmuz ve ağustosu kapsayan uçuş planlama taslağı hazırladı. Peki, iç hatlar ve yurt dışı uçuşlar ne zaman açılacak? Uçak seferleri ne zaman başlayacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 11.05.2020 17:31 Güncelleme Tarihi: 11.05.2020 17:37
  • 1
  • 11
THY son dakika açıklaması: İç hatlar ve yurt dışı uçuşlar ne zaman açılacak? Uçak seferleri ne zaman başlayacak?

Son dakika haberi... İç hat ve yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak? Çin'de ortaya çıkan ve Türkiye'ye de sıçrayan koronavirüs salgını sonrası bir takım önlemler alındı. Bu kapsamda yurt içi ve yurt dışı seferleri geçici süreliğine durduruldu. Normalleşme planı çerçevesinde uçuşların ne zaman başlayacağı merak ediliyordu. THY tarafından yapılan açıklama ile birlikte detaylar belli oldu. Peki, iç hatlar ve yurt dışı uçuşlar ne zaman açılacak? Uçak seferleri ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılar...

  • 2
  • 11
THY son dakika açıklaması: İç hatlar ve yurt dışı uçuşlar ne zaman açılacak? Uçak seferleri ne zaman başlayacak?

YURT DIŞI YURT İÇİ UÇUŞLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Türk Hava Yolları'ndan yapılan açıklamaya göre, iç hat seferleri 20 Mayıs'a, dış hat uçuşları ise 28 Mayıs'a kadar durduruldu.

  • 3
  • 11
THY son dakika açıklaması: İç hatlar ve yurt dışı uçuşlar ne zaman açılacak? Uçak seferleri ne zaman başlayacak?

THY 3 AYLK UÇUŞ PLANLAMA TASLAĞI HAZIRLADI

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle iç ve dış hat seferlerini durduran Türk Hava Yolları (THY) haziran, temmuz ve ağustos aylarını kapsayan uçuş planlama taslağı yaptı.

  • 4
  • 11
THY son dakika açıklaması: İç hatlar ve yurt dışı uçuşlar ne zaman açılacak? Uçak seferleri ne zaman başlayacak?

Alınan bilgiye göre, Kovid-19 salgını nedeniyle daha önce iç hat uçuşlarını 20 Mayıs, dış hat uçuşlarını ise 28 Mayıs'a kadar durdurma kararı alan THY, haziran, temmuz ve ağustos aylarını kapsayan planlamaya göre uçuş yapılmasını öngörüyor.

  • 5
  • 11
THY son dakika açıklaması: İç hatlar ve yurt dışı uçuşlar ne zaman açılacak? Uçak seferleri ne zaman başlayacak?

İç hat uçuşlarını haziranda başlatmayı amaçlayan THY, dış hat uçuşlarını ise kademeli olarak düzenleyecek.