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24 Şubat 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri İller açıklanıyor! 1 Mart'ta hangi illerde yasaklar kalkacak? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı... İller açıklanıyor! 1 Mart'ta hangi illerde yasaklar kalkacak? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı...
1 Mart'ta hangi illerde yasaklar kalkacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kabine toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan, normalleşme takvimi için 1 Mart tarihini işaret etmişti. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, kısıtlamaların kalkması için illerin vaka sayılarında yaşanan seyre göre karar verilecek. Açıklamanın ardından bazı illerde kısıtlamaların kalkacağı iller duyurulmaya başladı. İşte, 1 Mart'ta hangi illerde yasaklar kalkacak? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı...
Giriş Tarihi: 24.02.2021 16:24 Güncelleme Tarihi: 24.02.2021 16:24
1 Mart'ta hangi illerde yasaklar kalkacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını kapsamında alınan tedbirlerin etkisini göstermesi sonrasında kısıtlamaların kalkacağı tarih merak ediliyor. Başkan Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında 1 Mart tarihi işaret edilmişti. Yasakların il bazında kademeli olarak kalkması bekleniyor. Vatandaşlar hangi illerde kısıtlamaların kaldırılacağını merak ediyor. İşte, 1 Mart'ta hangi illerde yasaklar kalkacak? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı...
GALERİ DEVAM EDİYOR İLLER AÇIKLANIYOR
Kabine toplantısı sonrasında kısıtlamaların kalkacağı tarih için 1 Mart tarihi işaret edilmişti. Daha sonra Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, vaka sayılarının istenilen seviyede olduğu illerde, kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılacağı açıklandı. Yasağın kalkacağı iller hakkında açıklamalar geldi.
1 MART'TA HANGİ İLLERDE YASAKLAR KALKACAK?
Kısıtlamaların kalktığı ilk il Bartın oldu. Bakanlık, kurallara uyan illerin açıklanacağını belirtti. COVID-19 önlemleriyle ilgili normalleşme süreci 1 Mart itibarıyla başlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün Twitter hasabından, "Normalleşme adımlarını titizlikle çalışıyoruz. Yerinde karar dönemi ile kademeli normalleşeceğiz. 1 Mart itibarıyla süreç belirlenen kriterler çerçevesinde, dört risk seviyesinde valilerimizin başkanlığındaki il hıfzıssıha kurullarımızla başlayacak" paylaşımında bulundu.
İllerdeki kısıtlamalar, düşük, orta, yüksek ve çok yüksek olarak belirlenen dört risk kademesine göre esnetilecek ya da genişletilecek. Bakan Koca da konuya ilişkin daha önce yaptığı açıklamada, illerin risk durumlarına göre mavi, sarı, turuncu ve kırmızı renklere ayrılacağını ve risk hesaplamalarının da vaka sayılarına göre belirleneceğini söylemişti.
EN DÜŞÜK MAVİ, EN YÜKSEK KIRMIZI
Buna göre, yüz binde 10'un altındaki iller (düşük riskli) mavi, yüz binde 11-35 arası (orta riskli) sarı, yüz binde 36-100 arası (yüksek riskli) turuncu ve yüz binde 100'ün üstündeki iller (çok yüksek riskli) kırmızı olarak gösterilecek. İl bazında vaka sayıları haftalık olarak yayınlanacak.