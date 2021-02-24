Son dakika: İşte CHP'nin ifade özgürlüğü sahtekarlığı! İki satır yazıya dahi tahammülleri yok

Siz PKK'ya, PKK demezseniz bu kadar hafif bir geçiştirmeyle bu işin üstünü kapatmaya çalışırsanız Cumhurbaşkanımız da çıkar size bu ifadeleri kullanır hatta az bile yaptı daha fazlasını söylemesi gerekir diye bir yazımız oldu köşemizde. Bu yazımızdan dolayı çok alınmışlar. Her defasında gazetecilerin hapishanede olduğunu, dava açıldığını, sindirilmeye çalıştığını söyleyen CHP, bu defa bize karşı bir sindirme çalışmasına geçti. Mahkemeye vereceklerini söylediler bu şekilde bir basın açıklaması oldu. Şuana kadar elimize bir celp gelmedi ama muhtemelen tazminat davası veya ceza davası gelir bakacağız bu süreçte neler yaşanacak. Ben yine söylüyorum; o ifadeler benim ifadelerim değildi. Cumhurbaşkanımızın ifadeleriydi yine söylemekten çekinmiyorum, az bile söyledi Cumhurbaşkanımız daha ağır kelimeler kullanması gerekirdi diye düşünüyorum" dedi.



