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24 Şubat 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: İşte CHP'nin ifade özgürlüğü sahtekarlığı! İki satır yazıya dahi tahammülleri yok Son dakika: İşte CHP'nin ifade özgürlüğü sahtekarlığı! İki satır yazıya dahi tahammülleri yok Her platformda basın özgürlüğünü öne çıkararak cezaevinde olan gazetecileri hatırlatan CHP, Sakaryalı gazeteciyi mahkemeye veriyor. Gazeteci Mustafa Gümüşel 'Gara' olayıyla ilgili CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na sert çıkan Başkan Erdoğan'ı destekler bir yazı kaleme alınca CHP ilçe yönetiminin hedefi oldu. Giriş Tarihi: 24.02.2021 12:42
Son dakika: İşte CHP'nin ifade özgürlüğü sahtekarlığı! İki satır yazıya dahi tahammülleri yok
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gara'da ki şehitler ile alakalı bir toplantıda, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında sarf ettiği söylemlerine köşe yazısıyla destek veren Sakaryalı gazeteci Mustafa Gümüşel, CHP Adapazarı İlçe Başkanlığının tepkisiyle karşılaştı.
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Son dakika: İşte CHP'nin ifade özgürlüğü sahtekarlığı! İki satır yazıya dahi tahammülleri yok
Yaşanan durum sonrasında CHP Adapazarı İlçe Başkanı Füsun Çetin, gazeteci Gümüşel hakkında hukuki süreç başlatacaklarını duyurdu. Durumu başka bir yerel siteden öğrenen Gümüşel, her defasında gazetecilerin hapishanede olduğunu, dava açıldığını ve sindirilmeye çalıştığını söyleyen CHP'nin bu kez kendisine aynı durumu uygulamaya çalıştıklarını belirtti.
Son dakika: İşte CHP'nin ifade özgürlüğü sahtekarlığı! İki satır yazıya dahi tahammülleri yok
YAZIMIZDAN DOLAYI ÇOK ALINMIŞLAR Cumhurbaşkanının söylemlerine sitesinde bir köşe yazısı yazarak destek verdiğini belirten gazeteci Mustafa Gümüşel, "Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanımız Gara'daki şehitlerimizle alakalı bir toplantıda CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na sert ifadelerde bulundu. Hatta "Siz nasıl yüzsüz insansınız, terbiyesiz herif" gibi ifadeler kullandı. Tabi bizde bu olay üzerine konuyu kendi köşemize aldık.
Son dakika: İşte CHP'nin ifade özgürlüğü sahtekarlığı! İki satır yazıya dahi tahammülleri yok
Hatta yazımın içerisinde Cumhurbaşkanının az bile söylediğini ve yazının başlığı da bu şekildeydi. Bu ifadeler doğrultusunda CHP ilçe teşkilatı çok alınmış olacak ki beni mahkemeye verecekleri yönünde beyanlarda bulunmuşlar. Tabi o gün çok farklı bir gün yaşandı Gara'da 13 şehidimiz var. Siz CHP olarak CHP Genel Başkanı olarak şehitlerimize şehit bile demiyorsunuz. Oradaki PKK'nın adını ağzınıza bile almıyorsunuz. Bizde bununla ilgili olarak yorumumuzu yaptık.
Son dakika: İşte CHP'nin ifade özgürlüğü sahtekarlığı! İki satır yazıya dahi tahammülleri yok
Siz PKK'ya, PKK demezseniz bu kadar hafif bir geçiştirmeyle bu işin üstünü kapatmaya çalışırsanız Cumhurbaşkanımız da çıkar size bu ifadeleri kullanır hatta az bile yaptı daha fazlasını söylemesi gerekir diye bir yazımız oldu köşemizde. Bu yazımızdan dolayı çok alınmışlar. Her defasında gazetecilerin hapishanede olduğunu, dava açıldığını, sindirilmeye çalıştığını söyleyen CHP, bu defa bize karşı bir sindirme çalışmasına geçti. Mahkemeye vereceklerini söylediler bu şekilde bir basın açıklaması oldu. Şuana kadar elimize bir celp gelmedi ama muhtemelen tazminat davası veya ceza davası gelir bakacağız bu süreçte neler yaşanacak. Ben yine söylüyorum; o ifadeler benim ifadelerim değildi. Cumhurbaşkanımızın ifadeleriydi yine söylemekten çekinmiyorum, az bile söyledi Cumhurbaşkanımız daha ağır kelimeler kullanması gerekirdi diye düşünüyorum" dedi.