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Türkiye'de ilçelere göre koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı? İşte İstanbul, İzmir, Ankara corona virüs haritası!
Türkiye'de ilçelere göre koronavirüs haritası açıklandı mı? İlçe ilçe vaka sayısı kaç? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin koronavirüs salgınındaki son durumunu gösteren tablo, grafik ve haritaları paylaştı. Türkiye'de en çok vaka görülen İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Sakarya ve Zonguldak illerinin yoğunluk haritası yayınlandı. Bu gelişmelerin ardından ilçe ilçe vaka sayısı ile ilgili araştırmalar başladı. Peki, Türkiye'de ilçelere göre koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı? Türkiye ilçe ilçe vaka sayısı kaç? İşte İstanbul, İzmir, Ankara corona virüs yoğunluk haritası...
Giriş Tarihi: 09.04.2020 17:24Güncelleme Tarihi: 09.04.2020 17:39