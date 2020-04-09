Türkiye'de ilçe ilçe koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı? İlçelere göre corona virüsü vaka sayısı ne kadar? Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'deki koronavirüs ile ilgili son veriler paylaşıldı. Türkiye'de günlük test sayısı 25 bine ulaşırken, iyileşen hasta sayısı gün geçtikçe artıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin koronavirüs yoğunluk haritasını paylaşmıştı. En çok vaka görülen il olarak İstanbul ilk sırada geliyor. Bu gelişmelerin ardından ilçe ilçe vaka sayıları araştırılmaya başlandı. Peki, Türkiye'de ilçelere göre koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı? İşte İstanbul, İzmir, Ankara corona virüs haritası...