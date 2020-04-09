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Haberler Galeri Türkiye'de ilçelere göre koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı? İşte İstanbul, İzmir, Ankara corona virüs haritası!

Türkiye'de ilçelere göre koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı? İşte İstanbul, İzmir, Ankara corona virüs haritası!

Türkiye'de ilçelere göre koronavirüs haritası açıklandı mı? İlçe ilçe vaka sayısı kaç? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin koronavirüs salgınındaki son durumunu gösteren tablo, grafik ve haritaları paylaştı. Türkiye'de en çok vaka görülen İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Sakarya ve Zonguldak illerinin yoğunluk haritası yayınlandı. Bu gelişmelerin ardından ilçe ilçe vaka sayısı ile ilgili araştırmalar başladı. Peki, Türkiye'de ilçelere göre koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı? Türkiye ilçe ilçe vaka sayısı kaç? İşte İstanbul, İzmir, Ankara corona virüs yoğunluk haritası...

Giriş Tarihi: 09.04.2020 17:24 Güncelleme Tarihi: 09.04.2020 17:39
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Türkiye'de ilçelere göre koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı? İşte İstanbul, İzmir, Ankara corona virüs haritası!

Türkiye'de ilçe ilçe koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı? İlçelere göre corona virüsü vaka sayısı ne kadar? Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'deki koronavirüs ile ilgili son veriler paylaşıldı. Türkiye'de günlük test sayısı 25 bine ulaşırken, iyileşen hasta sayısı gün geçtikçe artıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin koronavirüs yoğunluk haritasını paylaşmıştı. En çok vaka görülen il olarak İstanbul ilk sırada geliyor. Bu gelişmelerin ardından ilçe ilçe vaka sayıları araştırılmaya başlandı. Peki, Türkiye'de ilçelere göre koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı? İşte İstanbul, İzmir, Ankara corona virüs haritası...

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Türkiye'de ilçelere göre koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı? İşte İstanbul, İzmir, Ankara corona virüs haritası!

TÜRKİYE'DE İLÇE İLÇE KORONAVİRÜS VAKA SAYISI AÇIKLANDI MI?

İlçelere göre vaka sayıları açıklanmadı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'deki yoğunluk haritasını gösterdi.

İşte İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Sakarya ve Zonguldak illerinin koronavirüs yoğunluk haritası:

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Türkiye'de ilçelere göre koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı? İşte İstanbul, İzmir, Ankara corona virüs haritası!

TÜRKİYE KORONAVİRÜS YOĞUNLUK HARİTASI

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Türkiye'de ilçelere göre koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı? İşte İstanbul, İzmir, Ankara corona virüs haritası!

İSTANBUL KORONAVİRÜS YOĞUNLUK HARİTASI

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Türkiye'de ilçelere göre koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı? İşte İstanbul, İzmir, Ankara corona virüs haritası!

ANKARA KORONAVİRÜS YOĞUNLUK HARİTASI