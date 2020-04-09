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Haberler Galeri 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı kaç gün? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar?

20 yaş altına sokağa çıkma yasağı kaç gün? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar?

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Türkiye'de 11 Mart'ta ilk koronavirüs vakasının açıklanmasının ardından yurt genelinde önlemler kademeli olarak artırıldı. Bu kapsamda, salgını önlemek için 65 yaş üstü vatandaşların ardından 20 yaş altı vatandaşlar için de sokağa çıkma yasağı getirildi. Bu gelişmelerin ardından "20 yaş altına sokağa çıkma yasağı kaç gün?" "20 yaş altı sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar?" soruları araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 09.04.2020 16:50 Güncelleme Tarihi: 09.04.2020 16:58
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20 yaş altına sokağa çıkma yasağı kaç gün? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar?

20 yaş altına sokağa çıkma yasağı kaç gün? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar? Türkiye'de koronavirüs salgınını önlemek için önlemler alınmaya devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan alınan önlemler kapsamında 1 Ocak 2000'den sonra doğanların (20 yaş altı) sokağa çıkmalarının yasaklandığını açıklamıştı. Bu gelişmelerin ardından internet üzerinden en çok aranılan konular arasında "20 yaş altı sokağa çıkma yasağı cezası" oldu. Peki, 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı kaç gün? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar? İşte cevaplar...

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20 yaş altına sokağa çıkma yasağı kaç gün? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar?

20 YAŞ ALTINA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KAÇ GÜN?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 1 Ocak 2000'den sonra doğanların sokağa çıkmalarının geçici olarak yasaklandığını bildirdi. 20 yaş altı vatandaşlar kaç gün yasak uygulanacağını araştırıyor. Ancak sokağa çıkma yasağının ne zaman biteceği yönünde bir açıklama bulunmuyor.

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20 yaş altına sokağa çıkma yasağı kaç gün? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI NE KADAR?

Sokağa çıkma yasağını ihlal edenler, kabahatlar kanunu kapsamında değerlendiriliyor. Kanuna göre, sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere 392 TL ceza uygulanıyor.

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20 yaş altına sokağa çıkma yasağı kaç gün? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar?

"YENİ TİP KORONAVİRÜS"

7 Ocak'taDünya Sağlık Örgütün (DSÖ), hastalığın SARS olmadığını fakat yeni tip bir koronavirüsten kaynaklandığını açıkladı. Yarasalardaki bir betakoronavirüsün insana geçerken mutasyona uğramış hali olan yeni tip koronavirüse "2019-nCov" adı verildi.

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20 yaş altına sokağa çıkma yasağı kaç gün? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar?

11 Ocak'ta Çin'de hastalıktan ilk kez bir kişi hayatını kaybetti. Ölen kişi, Vuhan'daki pazardan alışveriş yaparken koronavirüs kaptığı tahmin edilen 61 yaşında bir erkekti.

13 Ocak'ta Çin dışındaki ilk vaka görüldü. Tayland'da bir kadın hastada yeni tip koronavirüs tespit edildi.