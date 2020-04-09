20 yaş altına sokağa çıkma yasağı kaç gün? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar?

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Türkiye'de 11 Mart'ta ilk koronavirüs vakasının açıklanmasının ardından yurt genelinde önlemler kademeli olarak artırıldı. Bu kapsamda, salgını önlemek için 65 yaş üstü vatandaşların ardından 20 yaş altı vatandaşlar için de sokağa çıkma yasağı getirildi. Bu gelişmelerin ardından "20 yaş altına sokağa çıkma yasağı kaç gün?" "20 yaş altı sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar?" soruları araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 09.04.2020 16:50 Güncelleme Tarihi: 09.04.2020 16:58 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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