Koronavirüs bir ülkeye daha sıçradı! İlk vaka sosyal medyadan duyuruldu!

Yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 95 bin 752'ye, virüs bulaşan hasta sayısı ise 1 milyon 605 bin 316'ya yükselirken; 356 bin 941 kişi de tedavi edildi. Öte yandan, Yemen ülkedeki ilk corona virüs vakasını açıkladı. Fransa'da Covid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bin 210'a yükseldi. Son bir gün içinde İtalya'da 610, İngiltere'de 881, İspanya'da bir günde 683, ABD'de bin 890 kişi yaşamını yitirdi.