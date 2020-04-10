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Koronavirüs bir ülkeye daha sıçradı! İlk vaka sosyal medyadan duyuruldu!

Yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 95 bin 752'ye, virüs bulaşan hasta sayısı ise 1 milyon 605 bin 316'ya yükselirken; 356 bin 941 kişi de tedavi edildi. Öte yandan, Yemen ülkedeki ilk corona virüs vakasını açıkladı. Fransa'da Covid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bin 210'a yükseldi. Son bir gün içinde İtalya'da 610, İngiltere'de 881, İspanya'da bir günde 683, ABD'de bin 890 kişi yaşamını yitirdi.

Giriş Tarihi: 10.04.2020 09:36 Güncelleme Tarihi: 10.04.2020 09:39
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Koronavirüs bir ülkeye daha sıçradı! İlk vaka sosyal medyadan duyuruldu!

Yemen ülkedeki ilk corona virüs vakasını açıkladı. Açıklama ülkede salgın ile mücadele eden acil durum komitesinin Twitter hesabından yapıldı.

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Koronavirüs bir ülkeye daha sıçradı! İlk vaka sosyal medyadan duyuruldu!

Aynı açıklamada virüse yakalanan hastanın durumunun stabil olduğu ve gerekli tedavinin uygulandığı bilgisinin de altı çizildi.

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Koronavirüs bir ülkeye daha sıçradı! İlk vaka sosyal medyadan duyuruldu!

Virüs, dünya genelinde yayılmaya devam ediyor. Worldometers tarafından paylaşılan verilere göre, İtalya'da hızla yayılan virüs, Avrupa'nın da salgında merkez üssü haline gelmesine neden oldu. İtalya'da hayatını kaybeden kişi sayısı 18 bin 279'a yükselirken; vaka sayısı da 143 bin 626'ya çıktı.

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Koronavirüs bir ülkeye daha sıçradı! İlk vaka sosyal medyadan duyuruldu!

İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 4 BİN 110'A YÜKSELDİ

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatlik bilançoyu açıkladı. Cihanpur, ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 4 bin 110'a ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 66 bin 220'ye çıktığını bildirdi.

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Koronavirüs bir ülkeye daha sıçradı! İlk vaka sosyal medyadan duyuruldu!

ABD'DE VAKA SAYISI 468 BİN 895

ABD dünya genelinde en çok vakanın bulunduğu ülke konumuna gelirken ölü sayısı da giderek artıyor. 468 bin 895 vakanın bulunduğu ABD'de, hayatını kaybedenlerin sayısı 16 bin 697 olarak açıklandı.