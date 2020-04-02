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Haberler Galeri Türkiye'de ilçe ilçe corona vaka sayısı açıklandı mı? 2 Nisan Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç? Kaç kişi öldü?

Türkiye'de ilçe ilçe corona vaka sayısı açıklandı mı? 2 Nisan Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç? Kaç kişi öldü?

Son dakika haberi... Türkiye'de ilçe ilçe koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye genelindeki koronavirüs vaka sayılarını, il bazında ilk kez açıkladı. İl il vaka sayılarının açıklanmasının ardından vatandaşlar ilçe bazında vaka sayılarını araştırmaya başladılar. Peki, corona virüsü Türkiye'de kaç kişiye bulaştı? Türkiye'de ilçe ilçe corona vaka sayısı açıklandı mı? Türkiye'de koronavirüs nedeniyle kaç kişi öldü? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 02.04.2020 14:38 Güncelleme Tarihi: 02.04.2020 14:53
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Türkiye'de ilçe ilçe corona vaka sayısı açıklandı mı? 2 Nisan Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç? Kaç kişi öldü?

Son dakika... Koronavirüs ilçe ilçe vaka sayısı açıklandı mı? Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Çin'den dünyaya yayılan ve Türkiye'yi de etkisi altına alan yeni tip koronavirüs vakaları artmaya devam ediyor. Yurt genelinde virüse karşı önlemler artırıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından corona virüsüne karşı son gelişmeler aktarıldı. İl bazında verilerin açıklanmasının ardından ilçe ilçe vaka sayıları merak ediliyor. Peki, Türkiye'de ilçe ilçe corona vürüs vaka sayısı açıklandı mı? 2 Nisan Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı kaç? Türkiye'de kaç kişi öldü? İşte son gelişmeler...

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Türkiye'de ilçe ilçe corona vaka sayısı açıklandı mı? 2 Nisan Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç? Kaç kişi öldü?

TÜRKİYE'DE İLÇE İLÇE VAKA SAYISI AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye genelindeki Kovid-19 vaka sayılarını, il bazında ilk kez açıkladı. Bu gelişmelerin ardından ilçe ilçe vaka sayıları araştırılmaya başlandı. Ancak ilçe ilçe vaka sayıları açıklanmadı.

İL İL VAKA SAYILARI İÇİN TIKLAYIN

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Türkiye'de ilçe ilçe corona vaka sayısı açıklandı mı? 2 Nisan Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç? Kaç kişi öldü?

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYISI KAÇ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 2 bin 148 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğunu, 63 kişinin daha hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 15 bin 679'a, can kaybının ise 277'ye çıktığını, 333 kişinin taburcu edildiğini bildirdi.

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Türkiye'de ilçe ilçe corona vaka sayısı açıklandı mı? 2 Nisan Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç? Kaç kişi öldü?

En çok vaka sırasıyla İstanbul, İzmir, Ankara, Konya ve Kocaeli'de görüldü. İstanbul'da 8 bin 852, İzmir'de 853, Ankara'da 712, Konya'da 584, Kocaeli'de 410 kişide koronavirüs tespit edildi.

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Türkiye'de ilçe ilçe corona vaka sayısı açıklandı mı? 2 Nisan Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç? Kaç kişi öldü?

Virüsten kaynaklı en çok ölümün yaşandığı 10 il sıralamasında, İstanbul 117 kişiyle ilk sırada yer aldı. İzmir'de 18, Kocaeli'de 8, Konya ve Ankara 7'şer, Zonguldak, Balıkesir ve Trabzon'da 5'er, Adana ve Sakarya'da ise 3'er ölüm kayıtlara geçti.