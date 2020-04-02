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Türkiye'de ilçe ilçe corona vaka sayısı açıklandı mı? 2 Nisan Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç? Kaç kişi öldü?
Son dakika haberi... Türkiye'de ilçe ilçe koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye genelindeki koronavirüs vaka sayılarını, il bazında ilk kez açıkladı. İl il vaka sayılarının açıklanmasının ardından vatandaşlar ilçe bazında vaka sayılarını araştırmaya başladılar. Peki, corona virüsü Türkiye'de kaç kişiye bulaştı? Türkiye'de ilçe ilçe corona vaka sayısı açıklandı mı? Türkiye'de koronavirüs nedeniyle kaç kişi öldü? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 02.04.2020 14:38Güncelleme Tarihi: 02.04.2020 14:53