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Corona virüs hastaneye girmeden triaj çadırlarında teşhis edilecek! Sağlık Bakanlığı 81 ilde başlattı
Türkiye'de hastanelere Korona virüs şikâyeti ile başvuran hastaları, diğer sağlık problemleri olan hastalardan izole etmek ve virüsün yayılmasını önlemek için oluşturulan triaj çadırları hastane bahçelerine kurulmaya başlandı. Sağlık Bakanlığı tarafından 81 ilde başlatılan çalışma Bursa'daki bir çok hastanede tamamlandı.
Giriş Tarihi: 02.04.2020 14:40Güncelleme Tarihi: 02.04.2020 14:41