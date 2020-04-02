Corona virüs hastaneye girmeden triaj çadırlarında teşhis edilecek! Sağlık Bakanlığı 81 ilde başlattı

TEMAS MİNİMUM SEVİYEDE

Korona virüs ile mücadele kapsamında tüm hastanelerde tedbirleri arttırdıklarını söyleyen Uzm. Dr. Kaşıkcı, "Triaj çadırları şüpheli vakaların ayrılması açısından önem arz ediyor. Tüm hastalarımızın ilk müracaat ve muayenelerini bu çadırlarda yaparak, ilgili polikliniklere yönlendirilmesini sağlayacağız. Böylece şüpheli vakalarda daha çabuk önlem alarak, temasının azaltılması amaçlıyoruz" dedi.