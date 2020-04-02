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Son dakika: Türkiye'de corona virüsü hangi illerde, kaç vaka var? İşte il il koronavirüs vaka ve ölü sayısı...
Son dakika... Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç? Koronavirüs hangi illerde, kaç vaka var? Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye genelindeki koronavirüs vaka sayıları il bazında açıklandı. Son 24 saatte yapılan test sonuçlarına göre, toplam vaka sayısı 15.679'a hayatını kaybedenlerin sayısı 277'ye yükseldi. En çok vaka görülen il İstanbul olarak açıklandı. Peki, Türkiye'de corona virüsü hangi illerde, kaç vaka var? İşte il il koronavirüs vaka ve ölü sayısı...
Giriş Tarihi: 02.04.2020 13:08 Güncelleme Tarihi: 02.04.2020 13:34
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