Son dakika: Türkiye'de corona virüsü hangi illerde, kaç vaka var? İşte il il koronavirüs vaka ve ölü sayısı...

Son dakika haberi... Türkiye'de il il vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de ilk virüs vakası 11 Mart'ta görülmüştü. Bu gelişmelerin ardından yurt genelinde önlemler artırıldı. Corona virüsü vaka sayısının artmasıyla birlikte, hangi ilde kaç vaka olduğu araştırılmaya başlandı. Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'deki il bazında koronavirüs haritası paylaşıldı. Buna göre, en çok vakanın ve ölümün olduğu il sıralamasında İstanbul başta geliyor. Peki, Türkiye'de corona virüsü hangi illerde, kaç vaka var? İşte il il koronavirüs vaka ve ölü sayısı...