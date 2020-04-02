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Haberler Galeri Son dakika: Türkiye'de corona virüsü hangi illerde, kaç vaka var? İşte il il koronavirüs vaka ve ölü sayısı...

Son dakika: Türkiye'de corona virüsü hangi illerde, kaç vaka var? İşte il il koronavirüs vaka ve ölü sayısı...

Son dakika... Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç? Koronavirüs hangi illerde, kaç vaka var? Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye genelindeki koronavirüs vaka sayıları il bazında açıklandı. Son 24 saatte yapılan test sonuçlarına göre, toplam vaka sayısı 15.679'a hayatını kaybedenlerin sayısı 277'ye yükseldi. En çok vaka görülen il İstanbul olarak açıklandı. Peki, Türkiye'de corona virüsü hangi illerde, kaç vaka var? İşte il il koronavirüs vaka ve ölü sayısı...

Giriş Tarihi: 02.04.2020 13:08 Güncelleme Tarihi: 02.04.2020 13:34
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Son dakika: Türkiye'de corona virüsü hangi illerde, kaç vaka var? İşte il il koronavirüs vaka ve ölü sayısı...

Son dakika haberi... Türkiye'de il il vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de ilk virüs vakası 11 Mart'ta görülmüştü. Bu gelişmelerin ardından yurt genelinde önlemler artırıldı. Corona virüsü vaka sayısının artmasıyla birlikte, hangi ilde kaç vaka olduğu araştırılmaya başlandı. Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'deki il bazında koronavirüs haritası paylaşıldı. Buna göre, en çok vakanın ve ölümün olduğu il sıralamasında İstanbul başta geliyor. Peki, Türkiye'de corona virüsü hangi illerde, kaç vaka var? İşte il il koronavirüs vaka ve ölü sayısı...

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Son dakika: Türkiye'de corona virüsü hangi illerde, kaç vaka var? İşte il il koronavirüs vaka ve ölü sayısı...

Virüsten kaynaklı en çok ölümün yaşandığı 10 il sıralamasında, İstanbul 117 kişiyle ilk sırada yer aldı. İzmir'de 18, Kocaeli'de 8, Konya ve Ankara 7'şer, Zonguldak, Balıkesir ve Trabzon'da 5'er, Adana ve Sakarya'da ise 3'er ölüm kayıtlara geçti.

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Son dakika: Türkiye'de corona virüsü hangi illerde, kaç vaka var? İşte il il koronavirüs vaka ve ölü sayısı...

Ayrıca 14 ilde vaka sayıları 10'un altındayken 13 ilde ise 100'ün üzerinde vaka bulunuyor. En az vaka görülen iller ise Hakkari, Burdur, Niğde, Şırnak, Aksaray ve Kırşehir oldu.

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Son dakika: Türkiye'de corona virüsü hangi illerde, kaç vaka var? İşte il il koronavirüs vaka ve ölü sayısı...

TÜRKİYE'DE HANGİ İLDE, KAÇ VAKA VAR?

İşte 1 Nisan 2020 tarihli il il vaka sayısı şu şekilde:

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Son dakika: Türkiye'de corona virüsü hangi illerde, kaç vaka var? İşte il il koronavirüs vaka ve ölü sayısı...

ADANA

Vaka sayısı: 197