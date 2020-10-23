Türkiye'de gece sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Hafta sonları kısıtlama olacak mı? Bazı bölgelerde...

Son dakika... Türkiye'de gece ve hafta sonları sokağa çıkma yasağı olacak mı? Koronavirüs vaka sayısında görülen artış nedeniyle bazı ülkelerde sokağa çıkma ve sosyal teması sınırlayıcı sert önlemler hayata geçirildi. Bazı ülkelerde market, eczane ve temizlik malzemesi satan iş yerlerinin haricinde bütün işletmeler kapatıldı. Bu gelişmelerin ardından sokağa çıkma yasağının Türkiye'de uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyor. Peki, Türkiye'de gece ve hafta sonları sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 23.10.2020 11:56 Güncelleme Tarihi: 23.10.2020 12:12 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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