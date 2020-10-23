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23 Ekim 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Türkiye'de gece sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Hafta sonları kısıtlama olacak mı? Bazı bölgelerde... Türkiye'de gece sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Hafta sonları kısıtlama olacak mı? Bazı bölgelerde... Son dakika... Türkiye'de gece ve hafta sonları sokağa çıkma yasağı olacak mı? Koronavirüs vaka sayısında görülen artış nedeniyle bazı ülkelerde sokağa çıkma ve sosyal teması sınırlayıcı sert önlemler hayata geçirildi. Bazı ülkelerde market, eczane ve temizlik malzemesi satan iş yerlerinin haricinde bütün işletmeler kapatıldı. Bu gelişmelerin ardından sokağa çıkma yasağının Türkiye'de uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyor. Peki, Türkiye'de gece ve hafta sonları sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte son gelişmeler... Giriş Tarihi: 23.10.2020 11:56 Güncelleme Tarihi: 23.10.2020 12:12
Son dakika... Türkiye'de gece sokağa çıkma yasağı olacak mı? Koronavirüs salgınında vaka sayısı artmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eylül ayına kıyasla günlük vaka sayısında yaklaşık 3 kat artış görüldüğünü duyurdu ve salgının tüm ülkede yeniden tırmanışa geçtiğini açıkladı. Bazı ülkeler yeniden kısıtlama uygulamalarına geçerken, Türkiye'de sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, Türkiye'de gece sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Hafta sonları kısıtlama olacak mı? İşte son gelişmeler...
GALERİ DEVAM EDİYOR TÜRKİYE'DE GECE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANACAK MI?
Türkiye'de gece ya da hafta sonları sokağa çıkma yasağı uygulanacağı yönünde iddialar ortaya atıldı. Ancak konu ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.
İTALYA'NIN 3 BÖLGESİNDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANACAK
İtalya'da son 24 saatte 16 bin 79 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgın başından bu yana en yüksek günlük vaka artışı görüldü.
Öte yandan, İtalya'nın büyük şehirlerinden Milano'nun bulunduğu Lombardiya bölgesinde, bu geceden itibaren, Campania bölgesinde ise yarından itibaren gece 23.00'ten itibaren 05.00'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Başkent Roma'nın içinde bulunduğu Lazio bölgesi de yarın geceden itibaren 00.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak.
FRANSA'DA GECE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANACAK BÖLGE SAYISI 54'E YÜKSELTİLDİ
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının hızla arttığı Fransa'da, 24 Ekim itibarıyla gece sokağa çıkma yasağı uygulanacak bölge sayısı 54'e çıkarıldı.
Başbakan Jean Castex, düzenlendiği basın toplantısında, ülkede salgının mevcut durumunun ciddi olduğunu belirtti.
Ülkede geçen hafta sağlık alanında olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini anımsatan Castex, ülkede 24 Ekim Cumartesi günü itibarıyla 38 yeni bölgede 6 hafta süreliğine 21.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını, böylece söz konusu yasağın uygulanacağı bölge sayısının 54'e yükseldiğini bildirdi.
Başbakan Castex, 66 milyon nüfuslu ülkede bu uygulamanın 46 milyon kişiyi kapsadığı bilgisini de paylaştı.
Fransız Polinezyası'nda da aynı saatlerde sokağa çıkma yasağı getirildiğini ifade eden Castex, Kovid-19 tedbirlerinin gelecek hafta tekrar değerlendirileceğini, gerek görülmesi halinde önlemlerin sıkılaştırılacağını belirtti.