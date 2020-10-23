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23 Ekim 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Bekçilik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM 2020 Bekçilik başvuruları sonuçları açıklandı mı? İşte tarih... Bekçilik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM 2020 Bekçilik başvuruları sonuçları açıklandı mı? İşte tarih...
Bekçilik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görev almak isteyen bekçi adayları, başvuru sonuçları için gelecek açıklamaları bekliyor. 2 Ekim tarihinde bekçilik adayları için başvuru süreci sona ermişti. İstanbul'da istihdam edilecek bekçiler için açıklama bekleniyor. Vatandaşlar, "Bekçilik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? " sorusunun cevabını araştırıyor. İşte, EGM 2020 Bekçilik başvuruları sonuçları açıklandı mı? İşte tarih...
Giriş Tarihi: 23.10.2020 16:58 Güncelleme Tarihi: 23.10.2020 17:25
Bekçilik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM 2020 Bekçilik başvuruları sonuçları açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Devlet kadrosunda bekçilik görevi yapmak isteyen adaylar, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak son dakika açıklamasını bekliyor. İstanbul'da 400 bekçi alımı için 2 Ekim tarihine kadar başvurular kabul edilmişti. Merak edilen sorunun yanıtına ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, Bekçilik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM 2020 Bekçilik başvuruları sonuçları açıklandı mı? İşte tarih...
GALERİ DEVAM EDİYOR BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN?
Bekçi adayları çarşı ve mahalle bekçiliği için sınava girmeden önce ve müracaatları alındıktan sonra ön sağlık komisyon tarafından bir ön sağlık kontrolünden geçirilecekler. Çarşı ve mahalle bekçiliği giriş sınavı, yazılı sınav, fiziki yeterlilik sınavı ve sözlü sınav olarak yapılacak.
Başvuru ve sınav merkezleri ile sınav tarihleri kesinleştikten ve internette ilan edildikten sonra değiştirilemeyecek. Sınav konusunda da henüz tarihler netleşmedi. Sınav tarihi ve bekçilik sonuçları açıklandı mı konusunda beklenen açıklamalar yapıldıktan sonra detaylara haberimizde olacak.
BEKÇİ ALIMI ŞARTLARI NELERDİR?
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
c) En az 167 cm boyunda olmak,
d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.