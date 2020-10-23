Bekçilik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM 2020 Bekçilik başvuruları sonuçları açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Devlet kadrosunda bekçilik görevi yapmak isteyen adaylar, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak son dakika açıklamasını bekliyor. İstanbul'da 400 bekçi alımı için 2 Ekim tarihine kadar başvurular kabul edilmişti. Merak edilen sorunun yanıtına ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, Bekçilik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM 2020 Bekçilik başvuruları sonuçları açıklandı mı? İşte tarih...