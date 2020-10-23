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23 Ekim 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Son durum: Yasaklar yeniden gelecek mi? Sokağa çıkma yasağı olacak mı? 65 yaş üstü ve 18 yaş altı kısıtlamaları... Son durum: Yasaklar yeniden gelecek mi? Sokağa çıkma yasağı olacak mı? 65 yaş üstü ve 18 yaş altı kısıtlamaları... Son dakika... Sokağa çıkma yasağı yeniden uygulanacak mı? Türkiye'de koronavirüs vaka sayılarında görülen artış sonrası en çok merak edilen konular arasında kısıtlamaların yeniden uygulanıp uygulanmayacağı yer aldı. Son günlerde günlük vaka sayısı 2.000'in üzerine çıkmış durumda. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sürekli sosyal mesafe ve tedbir konusunda uyarılarda bulunuyor. Peki, yasaklar yeniden gelecek mi? Sokağa çıkma yasağı olacak mı? 65 yaş üstü ve 18 yaş altı kısıtlamaları var mı? İşte ayrıntılar... Giriş Tarihi: 23.10.2020 11:13 Güncelleme Tarihi: 23.10.2020 11:29
Son dakika... Yasaklar geri gelecek mi? Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 42 milyonu aşarken, Türkiye'de de vaka sayısı 355 bin 528'e ulaştı. Dünkü sonuçlara göre 2102 kişiye hastalık tanısı konuldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mücadeleye destek verilmesi yönünde vatandaşları bir kez daha çağrıda bulundu. Şimdi ise en çok merak edilenlerden biri de yasakların yeniden gelip gelmeyeceği oldu. Peki, yasaklar yeniden gelecek mi? Sokağa çıkma yasağı olacak mı?
GALERİ DEVAM EDİYOR YASAKLAR YENİDEN GELECEK Mİ?
Türkiye'de günlük koronavirüs vaka sayısında görülen artış, yasakların yeniden uygulanıp uygulanmayacağı yönünde bazı soruları akıllara getirdi. Vatandaşlar sokağa çıkma yasağı gibi kısıtlamaların olup olmayacağını araştırıyor. Ancak, bu konu hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.
BAKAN KOCA: MÜCADELEYE DESTEK VERİN
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün tespit edilen 2 bin 102 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 1599. Sağlık çalışanlarımız için en önemli mücadele alanı ağır hastaları tedavi ederek sayılarını azaltmak. Bize düşen çok daha kolay. Başta maske ile tedbirlere uyarak mücadeleye destek verin." ifadelerini kullandı.
İSTANBUL'DA VAKA SAYISI TÜRKİYE GENELİNİN YÜZDE 40'INA ULAŞTI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında salgının İstanbul'daki seyri masaya yatırıldı.
Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, bakan yardımcılarımız, il sağlık müdürümüz, saha koordinatörlerimiz ve başhekimlerimizle birlikte salgının İstanbul'daki seyrini masaya yatırdık. Devam eden artışa karşı alınacak tedbirleri kararlaştırdık." ifadesini kullandı.
Bakan Koca, paylaşımında, "İstanbul'da vaka sayısı Türkiye genelinin yüzde 40'ına, Ankara'nın 5 katına ulaştı. Temaslı taramasını, test sayısını artırdık. Salgınla mücadelede, şu an, sizlerin uyacağı tedbirlerden daha güçlü bir silahımız yok. Maskenin önemi arttı. Ve en çetin sınavı kalabalığa karşı vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.