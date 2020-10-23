Son dakika... Yasaklar geri gelecek mi? Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 42 milyonu aşarken, Türkiye'de de vaka sayısı 355 bin 528'e ulaştı. Dünkü sonuçlara göre 2102 kişiye hastalık tanısı konuldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mücadeleye destek verilmesi yönünde vatandaşları bir kez daha çağrıda bulundu. Şimdi ise en çok merak edilenlerden biri de yasakların yeniden gelip gelmeyeceği oldu. Peki, yasaklar yeniden gelecek mi? Sokağa çıkma yasağı olacak mı?