31 Mart infaz yasası son durum: Mahkumlara af ve ceza indirimi Meclis'e ne zaman gelecek? Af çıktı mı?

Son dakika... Af yasası ne zaman çıkacak? İnfaz yasasında son durum nedir? Binlerce mahkumun gözü kulağı Meclis'ten gelecek müjdeli habere çevrildi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, infaz yasası ile ilgili son gelişmeleri A Haber'e anlattı. Bakan Gül, infaz düzenlemesinde sona doğru gelindiğini bildirerek ne zaman Meclis'e geleceği yönünde sorulara yanıt verdi. Peki, mahkumlara af ve ceza indirimi Meclis'e ne zaman gelecek? Af yasası çıktı mı? İnfaz yasası son durum nedir? İşte af ile ilgili son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 31.03.2020 11:34 Güncelleme Tarihi: 31.03.2020 11:40 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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