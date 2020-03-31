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31 Mart infaz yasası son durum: Mahkumlara af ve ceza indirimi Meclis'e ne zaman gelecek? Af çıktı mı?

Son dakika... Af yasası ne zaman çıkacak? İnfaz yasasında son durum nedir? Binlerce mahkumun gözü kulağı Meclis'ten gelecek müjdeli habere çevrildi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, infaz yasası ile ilgili son gelişmeleri A Haber'e anlattı. Bakan Gül, infaz düzenlemesinde sona doğru gelindiğini bildirerek ne zaman Meclis'e geleceği yönünde sorulara yanıt verdi. Peki, mahkumlara af ve ceza indirimi Meclis'e ne zaman gelecek? Af yasası çıktı mı? İnfaz yasası son durum nedir? İşte af ile ilgili son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 31.03.2020 11:34 Güncelleme Tarihi: 31.03.2020 11:40
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31 Mart infaz yasası son durum: Mahkumlara af ve ceza indirimi Meclis'e ne zaman gelecek? Af çıktı mı?

Son dakika... Af yasası ne zaman çıkacak? Kamuoyunda af ve ceza indirimi olarak bilinen infaz düzenlemesinde sona gelindi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, infaz yasası ile ilgili son gelişmeleri aktardı. Bakan Gül, şu an 300 bin tutuklu ve mahkumun olduğunu belirterek, cezaevlerinde koronavirüs vakasına rastlanmadığını açıkladı. Peki, af ve ceza indirimi ne zaman Meclis'e gelecek? Af çıktı mı? İnfaz yasası son durum nedir? İşte cevaplar...

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31 Mart infaz yasası son durum: Mahkumlara af ve ceza indirimi Meclis'e ne zaman gelecek? Af çıktı mı?

AF YASASI NE ZAMAN MECLİS'E GELECEK?

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "AK Parti grubu teklifi tamamladı, mutabakat sağlandı. İnfaz düzenlemesi çok gecikmeden Meclis'e gelecek. Bizim de gözümüz kulağımız Mecliste. Kapsamının ne olacağını TBMM belirleyecek. Teklif verildikten sonra kapsamı da belli olacak. Bugün, yarın ya da bu hafta Meclis'e göndereceğiz. Şu an 300 bin tutuklu ve mahkum var." dedi.

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31 Mart infaz yasası son durum: Mahkumlara af ve ceza indirimi Meclis'e ne zaman gelecek? Af çıktı mı?

İNFAZ DÜZENLEMESİ KAÇ KİŞİYİ KAPSAYACAK?

Süreçte çok şey söylendi, doğrusunu Mecliste kanun teklifi verildiğinde, yasalaştığında göreceğiz. Adam öldürme ve cinsel suçlar sayın Cumhurbaşkanımızın toplumun hiçbir kesiminin kabullenmeyeceği suçları dışında tutulması yönünde bir iradesi vardı. O anlamda bir hazırlık olduğunu söyleyebiliriz. Uyuşturucu konusunda cumhurbaşkanımızın hassasiyeti var.

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31 Mart infaz yasası son durum: Mahkumlara af ve ceza indirimi Meclis'e ne zaman gelecek? Af çıktı mı?

"DENETİMLİ SERBESTLİK..."

Ayrıca denetimli serbestlik süresinin uzatılması gündemde. Bu yönde bir çalışmanın olduğunu biliyoruz.

Kaç kişinin tahliye olacağını söylemek şu an mümkün değil.

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31 Mart infaz yasası son durum: Mahkumlara af ve ceza indirimi Meclis'e ne zaman gelecek? Af çıktı mı?

MHP İLE İSTİŞARELER TAMAM

Bugün meclise gelmesi sürpriz olmaz. Hemen hemen çalışmalar bitmişti. MHP ile istişareler de tamamlanmıştı. Çok ciddi bir durum olmazsa genel kurula gelir ve Türkiye için en doğru karar çıkar diye düşünüyoruz.