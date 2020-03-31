EBA TV CANLI YAYIN İZLE! 31 Mart EBA TV İlkokul, Ortaokul, Lise ders programı

31 Mart EBA TV ders programı nasıl? TRT-EBA TV canlı yayın nasıl izlenir? Corona virüsüne karşı alınan önlemler kapsamında öğrenciler bir haftalık tatilin ardından 23 Mart'ta uzaktan eğitime başladıl.ar Uzaktan eğitimin ikinci haftası bugün başlıyor. Yapılan açıklamaya göre, EBA TV üzerinden yapılan uzaktan eğitim 30 Nisan'a kadar uzatıldı. Peki, 31 Mart EBA TV ders programı nasıl? İşte İlkokul, Ortaokul ve Lise EBA TV canlı yayın izle seçeneğiyle ahaber.com.tr...