Türkiye'de bir ilk! O ilde bakkal ve manav da kapalı olacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan koronavirüs risk haritasına göre 'çok yüksek riskli' iller arasında yer alan Aksaray'da pazar günü sokağa çıkma kısıtlamasında bakkal ve manavlar da kapalı olacak. Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, "Hiçbir şekilde, hiçbir vatandaşımız sokağa çıkmayacak. Bakkallar, manavlar, parklar dahil olmak üzere her yer kapalı olacak."

Giriş Tarihi: 04.03.2021 17:03 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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