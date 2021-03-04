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Türkiye'de bir ilk! O ilde bakkal ve manav da kapalı olacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan koronavirüs risk haritasına göre 'çok yüksek riskli' iller arasında yer alan Aksaray'da pazar günü sokağa çıkma kısıtlamasında bakkal ve manavlar da kapalı olacak. Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, "Hiçbir şekilde, hiçbir vatandaşımız sokağa çıkmayacak. Bakkallar, manavlar, parklar dahil olmak üzere her yer kapalı olacak."

Giriş Tarihi: 04.03.2021 17:03
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Türkiye'de bir ilk! O ilde bakkal ve manav da kapalı olacak

Kırmızı kategorideki Aksaray'da denetimler artırıldı. Vali Hamza Aydoğdu, 1500 kişilik ekiple denetimlerin yapıldığını belirtti.

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Türkiye'de bir ilk! O ilde bakkal ve manav da kapalı olacak

Ülke genelinde olduğu gibi hafta sonu cumartesi günleri sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığını hatırlatan Aydoğdu, pazar günü ise bakkal ve manavlar dahil kapalı olduğunu vurguladı.

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Türkiye'de bir ilk! O ilde bakkal ve manav da kapalı olacak

Aydoğdu, ''Cumartesi günü genel bir kararla sokağa çıkma yasağı yok. Pazar günü istisnalar da ortadan kaldırılarak sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

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Türkiye'de bir ilk! O ilde bakkal ve manav da kapalı olacak

Hiçbir şekilde, hiçbir vatandaşımız sokağa çıkmayacak. Bakkallar, manavlar, parklar dahil olmak üzere her yer kapalı olacak. Bir gün boyunca sabredeceğiz.

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Türkiye'de bir ilk! O ilde bakkal ve manav da kapalı olacak

Bu Aksaray'ın geleceği için çok önemli. Lütfen vatandaşlarımız duyuruları çok iyi okusunlar. Çünkü pazar günü istisnalarda dahil sokağa çıkmak yok.

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