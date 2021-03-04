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04 Mart 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Türkiye'de bir ilk! O ilde bakkal ve manav da kapalı olacak Türkiye'de bir ilk! O ilde bakkal ve manav da kapalı olacak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan koronavirüs risk haritasına göre 'çok yüksek riskli' iller arasında yer alan Aksaray'da pazar günü sokağa çıkma kısıtlamasında bakkal ve manavlar da kapalı olacak. Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, "Hiçbir şekilde, hiçbir vatandaşımız sokağa çıkmayacak. Bakkallar, manavlar, parklar dahil olmak üzere her yer kapalı olacak." Giriş Tarihi: 04.03.2021 17:03
Kırmızı kategorideki Aksaray'da denetimler artırıldı. Vali Hamza Aydoğdu, 1500 kişilik ekiple denetimlerin yapıldığını belirtti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ülke genelinde olduğu gibi hafta sonu cumartesi günleri sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığını hatırlatan Aydoğdu, pazar günü ise bakkal ve manavlar dahil kapalı olduğunu vurguladı.
Aydoğdu, ''Cumartesi günü genel bir kararla sokağa çıkma yasağı yok. Pazar günü istisnalar da ortadan kaldırılarak sokağa çıkma yasağı uygulanacak.
Hiçbir şekilde, hiçbir vatandaşımız sokağa çıkmayacak. Bakkallar, manavlar, parklar dahil olmak üzere her yer kapalı olacak. Bir gün boyunca sabredeceğiz.
Bu Aksaray'ın geleceği için çok önemli. Lütfen vatandaşlarımız duyuruları çok iyi okusunlar. Çünkü pazar günü istisnalarda dahil sokağa çıkmak yok.