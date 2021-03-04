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04 Mart 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri POMEM sınavı için kritik tarih... 27. Dönem POMEM sınavı ne zaman? Sınav giriş belgesi... POMEM sınavı için kritik tarih... 27. Dönem POMEM sınavı ne zaman? Sınav giriş belgesi...
27. Dönem POMEM sınavı ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Polis olmayı bekleyen binlerce aday sınav tarihi hakkında gelecek son dakika açıklamaları yakından takip ediyor. Mart ayının ilk günlerini yaşadığımız dönemde, adaylar gözlerini Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi'nden gelecek açıklamalara çevridi. İlk iki aşamayı atlatan adaylar polislik sınavı için hak kazanacak. İşte, 27. Dönem POMEM sınavı ne zaman? Sınav giriş belgesi...
Giriş Tarihi: 04.03.2021 16:03 Güncelleme Tarihi: 04.03.2021 16:03
27. Dönem POMEM sınavı ne zaman? Sınav giriş belgesi için gelecek açıklamalar araştırılan konular arasında yer alıyor. Polislik sınavı için heyecanlı bekleyiş sürerken, adaylar gelecek açıklamaları bekliyor. Binlerce aday ön sağlık kontrolünden geçerken, Polis Akademisi tarafından gelecek son dakika açıklamaları merak ediyor. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından başvurular tamamlanmış ve ardından sağlık kontrolleri yapılmıştı. Aralık ayında tamamlanan başvuruların ardından sınav tarihi için detayları haberimizde derledik. İşte, 27. Dönem POMEM sınavı ne zaman? Sınav giriş belgesi...
GALERİ DEVAM EDİYOR POLİSLİK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
27. Dönem POMEM alımları kapsamında süreç devam ediyor. Bilindiği gibi yapılan polislik sınavları, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat sınavı şeklinde yapılmaktadır. Adayların polis alımları kapsamında bu aşamalardan başarı ile geçmesi gerekir.
27. DÖNEM POMEM SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?
27. Dönem POMEM sınav tarihleri henüz belirlenmedi. Polis Akademisi Başkanlığı 27. Dönem POMEM mülakat sınavları tarihleri açıklandığında haberimizde detaylara ulaşabilirsiniz...
SINAV ESASLARI
Adaylar POMEM sınavlarına girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. POMEM'e giriş sınavları, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat sınavı şeklinde yapılır.
İnternet üzerinden ilan edilen yer ve tarihte adayların POMEM Giriş Sınavları yapılacaktır. Adayların ikamet illerine göre belirlenen sınav merkezleri ve sınav tarihleri kesinleşip internet üzerinden ilan edildikten sonra değiştirilemez.