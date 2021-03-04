POMEM sınavı için kritik tarih... 27. Dönem POMEM sınavı ne zaman? Sınav giriş belgesi...

27. Dönem POMEM sınavı ne zaman? Sınav giriş belgesi için gelecek açıklamalar araştırılan konular arasında yer alıyor. Polislik sınavı için heyecanlı bekleyiş sürerken, adaylar gelecek açıklamaları bekliyor. Binlerce aday ön sağlık kontrolünden geçerken, Polis Akademisi tarafından gelecek son dakika açıklamaları merak ediyor. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından başvurular tamamlanmış ve ardından sağlık kontrolleri yapılmıştı. Aralık ayında tamamlanan başvuruların ardından sınav tarihi için detayları haberimizde derledik. İşte, 27. Dönem POMEM sınavı ne zaman? Sınav giriş belgesi...