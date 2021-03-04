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04 Mart 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri AÖL sınav sonuçları için kritik tarih! AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? MEB son duyurular... AÖL sınav sonuçları için kritik tarih! AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? MEB son duyurular...
AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Açıköğretim Lisesi sınavları için gelecek son dakika açıklaması öğrenciler tarafından bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sınav itirazlarına yönelik açıklama geldi. Açık Lise sınavlarının sonlanmasının ardından gözler açıklanacak tarihe çevrildi. İşte, AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? MEB son duyurular...
Giriş Tarihi: 04.03.2021 17:56
AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Açık Lise sınavlarının tamamlanmasının ardından gözler AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Öğrenciler ayrıca ikinci sınavların ne zaman yapılacağını merak ediyor. İşte, AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? MEB son duyurular...
GALERİ DEVAM EDİYOR AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Açık Lise sınavlarının tamamlanmasının ardından gözler AÖL sınav sonuçlarına çevrildi. AÖL sonuçları için henüz resmi bir açıklama gelmedi. Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır. Öte yandan Açık lise sınavının sonuçları http://aol.meb.gov.tr/ adresinden açıklanacak.
AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN VE NEREDEN AÇIKLANACAK?
Açık lise sınavının sonuçları http://aol.meb.gov.tr/ adresinden açıklanacak. Sonuçların sınavın tamamlanmasının ardından 2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor..
DEĞERLENDİRME
Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5 (beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.
Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.
Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacaktır.