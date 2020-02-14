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Türkiye’de bir ilk! Kadın komando astsubaylar göreve hazır
Zorlu eğitim sürecini tamamlayan Türkiye'nin ilk kadın komando astsubayları göreve hazır. Terörle mücadele ve iç güvenlik harekatlarında görevlendirilecek olan bu alandaki ilk kadın astsubaylar kendilerine verilecek kritik görevleri bekliyor. Silah ve teçhizatı etkili şekilde kullanabilen, her türlü hava ve arazi şartlarında gece gündüz günlerce görev yapabilen komandolar, her çeşit görevi planlayıp başarıyla gerçekleştirebilecek şekilde yetiştirildi.
Giriş Tarihi: 14.02.2020 11:44 Güncelleme Tarihi: 14.02.2020 11:48
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