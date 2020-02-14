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Türkiye’de bir ilk! Kadın komando astsubaylar göreve hazır

Zorlu eğitim sürecini tamamlayan Türkiye'nin ilk kadın komando astsubayları göreve hazır. Terörle mücadele ve iç güvenlik harekatlarında görevlendirilecek olan bu alandaki ilk kadın astsubaylar kendilerine verilecek kritik görevleri bekliyor. Silah ve teçhizatı etkili şekilde kullanabilen, her türlü hava ve arazi şartlarında gece gündüz günlerce görev yapabilen komandolar, her çeşit görevi planlayıp başarıyla gerçekleştirebilecek şekilde yetiştirildi.

Giriş Tarihi: 14.02.2020 11:44 Güncelleme Tarihi: 14.02.2020 11:48
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Türkiye’de bir ilk! Kadın komando astsubaylar göreve hazır

İzmir'de Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında zorlu komando eğitimlerine katılan ve bu anlamda Türkiye'nin ilk kadın astsubayları olan 20 kadın, kendilerine verilecek kritik görevleri bekliyor.

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Türkiye’de bir ilk! Kadın komando astsubaylar göreve hazır

Tamamı gönüllü kadın astsubaylardan oluşan jandarma komandolar, 2019'un eylül ayında başladıkları 20 haftalık kursu tamamladı.

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Türkiye’de bir ilk! Kadın komando astsubaylar göreve hazır

61 GECE ARAZİDE KALDI

Kursa katıldıkları ilk andan itibaren alanlarında uzman eğitmenlerce fiziki ve askeri yönden üstün standartlara ulaşmaları için çeşitli alanlarda özel eğitim alan kadın komandolar, bu sürede İzmir'den Uşak'a kadar mesafe koştu, Uşak'tan Trabzon'a kadar yürüyüş mesafesi kat etti. Kadınlar ayrıca bu süre zarfında 61 gece arazide kaldı.

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Türkiye’de bir ilk! Kadın komando astsubaylar göreve hazır

GÖZLERİ BAĞLI OLARAK SİLAHLARI SANİYELER İÇİNDE SÖKÜP TAKIYORLAR

Eğitimlerini özel alanlar ve arazide gerçekleştiren komandolar, atış konusunda da en iyi olmaları için özenle yetiştirildi. Kurs boyunca roketatar, el bombası, keskin nişancı tüfeği, tabanca gibi ateşli silahları ustalıkla kullanan kadın astsubaylar, saniyeler içinde gözleri kapalı bir şekilde silahları tamamen söküp takabiliyor.

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Türkiye’de bir ilk! Kadın komando astsubaylar göreve hazır

Kursta ayrıca harita, ilk yardım, teröristle mücadele, yerli ve milli silahlar dahil tüm silahlarla atış, temel tahrip, el yapımı patlayıcı düzenekler ve müdahale yöntemleri, meskun mahallelerde kapı ve duvarlardan geçit açma, mayın ve el yapımı patlayıcı maddelerle mücadelede kullanılan teknik cihazlar konuları da kadın komandolara titizlikle anlatıldı.