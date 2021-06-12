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Türkiye'de bir ilk: İşte Marmara Denizi'ndeki müsilajın yoğunluk haritası! Tablo çok vahim

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Harita Mühendisliği Bölümü tarafından, Marmara Denizi'nde görülen müsilajın (deniz salyası) optik ve termal uydu görüntüleri kullanılarak yoğunluk ve zamansal değişim haritaları çıkarıldı. Gebze Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Taşkın Kavzoğlu, "Metrik olarak ölçümleri tamamlandı, haritalandı. Nerelerde ne kadar olduğunun bilgisi elimizde var. Sadece optik değil, termal görüntülerle de çalıştık. Müsilajın kalın bir tabaka oluşturduğu yerlerde ısınma nedeniyle daha çok çoğaldığını gördük" dedi.

Giriş Tarihi: 12.06.2021 13:37 Güncelleme Tarihi: 12.06.2021 13:46
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Türkiye'de bir ilk: İşte Marmara Denizi'ndeki müsilajın yoğunluk haritası! Tablo çok vahim

GTÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı ve Harita Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Taşkın Kavzoğlu, müsilajın yayılımının ortaya çıkmasının ardından uydu görüntüleriyle ilgili İleri Uzaktan Algılama Teknolojileri Laboratuvarında analiz çalışmaları başlattıklarını söyledi.

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Türkiye'de bir ilk: İşte Marmara Denizi'ndeki müsilajın yoğunluk haritası! Tablo çok vahim

Çalışma kapsamında optik ve termal görüntülerden faydalandıklarını, şimdi de radar görüntülerini incelediklerini aktaran Kavzoğlu, deniz suyunun birkaç metre derinliklerine nüfuz edebilen ve hava şartlarından etkilenmeyen büyük dalga boylu radar görüntüleriyle ilgili süreçlerin devam ettiğini kaydetti.

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Türkiye'de bir ilk: İşte Marmara Denizi'ndeki müsilajın yoğunluk haritası! Tablo çok vahim

Bahar dönemi olduğu için bulut geçişlerinin çok yaşandığını, radar görüntüleri sayesinde bulut etkisinden kurtularak analizler gerçekleştirdiklerini belirten Kavzoğlu, optik görüntülerle yaptıkları analizlerin çok kıymetli sonuçlar verdiğini dile getirdi.

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Türkiye'de bir ilk: İşte Marmara Denizi'ndeki müsilajın yoğunluk haritası! Tablo çok vahim

'BU TÜRKİYE'DE İLK HARİTA'
Kavzoğlu, sadece uydu görüntüsünü paylaşmadıklarını, metrik olarak tüm ölçümleri yapabildiklerini ifade ederek, "Bu Türkiye'de ilk harita." dedi.

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Türkiye'de bir ilk: İşte Marmara Denizi'ndeki müsilajın yoğunluk haritası! Tablo çok vahim

Kullandıkları algoritmalarla yüzde 99 doğruluk elde ettiklerini, Bursa, İstanbul, Yalova, Kocaeli bölgesini içine alan havzayı çalıştıklarını anlatan Kavzoğlu, 14 Mayıs'ta aldıkları uydu görüntüsünde müsilajın Gemlik Körfezi'nde yoğunluk gösterdiğini belirlediklerini bildirdi.