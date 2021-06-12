LGS sonuçları için son dakika açıklaması! 2021 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Tercih kılavuzu, kontenjanlar...

Son dakika... LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 6 Haziran'da gerçekleştirilen LGS'nin sonuçları için son dakika açıklaması geldi. Sınav sonuçlarına göre tercih yapacak olan öğrenciler, heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Tercih kılavuzu ve sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Peki, 2021 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS 2021 tercih kılavuzu ve lise kontenjanları ne zaman belli olacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 12.06.2021 12:43 Güncelleme Tarihi: 12.06.2021 12:43 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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