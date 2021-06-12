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LGS sonuçları için son dakika açıklaması! 2021 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Tercih kılavuzu, kontenjanlar...

Son dakika... LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 6 Haziran'da gerçekleştirilen LGS'nin sonuçları için son dakika açıklaması geldi. Sınav sonuçlarına göre tercih yapacak olan öğrenciler, heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Tercih kılavuzu ve sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Peki, 2021 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS 2021 tercih kılavuzu ve lise kontenjanları ne zaman belli olacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.06.2021 12:43 Güncelleme Tarihi: 12.06.2021 12:43
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LGS sonuçları için son dakika açıklaması! 2021 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Tercih kılavuzu, kontenjanlar...

LGS sonuçları ve tercih kılavuzu ile ilgili son dakika açıklaması geldi. 6 Haziran'da gerçekleştirilen Liselere Giriş Sınavı'nın (LGS) sonuçları heyecanla bekleniyor. Pazar günü 973 yurt içi ve 5 yurt dışı sınav merkezinde toplamda 17.793 okul ve 82.355 salonda iki oturum halinde gerçekleştirilen sınavın ardından gözler sonuçlara çevrildi. Peki, 2021 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS 2021 tercih kılavuzu ve lise kontenjanları ne zaman belli olacak? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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LGS sonuçları için son dakika açıklaması! 2021 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Tercih kılavuzu, kontenjanlar...

2021 LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

6 Haziran'da gerçekleştirilen 2021 LGS sonuçları 30 Haziran 2021 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarına https://www.meb.gov.tr internet adresinden ulaşabilecekler.

Öğrencilere sınav sonuç belgesi posya yoluyla gönderilmeyecek.

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LGS sonuçları için son dakika açıklaması! 2021 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Tercih kılavuzu, kontenjanlar...

LGS TERCİH VE YERLEŞTİRME KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Sınav sonuçlarının ardından tercih işlemlerini gerçekleştirecek öğrenciler tercih kılavuzunun ne zaman yayınlanacağını araştırıyor. 2021 LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu 30 Haziran'da erişime açılacak. Kılavuz ile birlikte tercih takvimi belli olacak.

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LGS sonuçları için son dakika açıklaması! 2021 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Tercih kılavuzu, kontenjanlar...

LGS LİSE KONTENJANLARI NASIL?

Lise kontenjanları henüz açıklanmadı. Tercih kılavuzu ile birlikte 2021 lise taban puanları ve kontenjanları da belli olacak. Detaylar açıklandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.

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LGS sonuçları için son dakika açıklaması! 2021 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Tercih kılavuzu, kontenjanlar...

2021 LİSE KONTENJANLARI NASIL OLACAK?

LGS kapsamındaki merkezi sınav kılavuzuna göre, Türkiye genelinde 2 bin 60 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek.

Bu kapsamda, sınavla öğrenci alan okullara toplam 174 bin 160 öğrenci alınacak. Anadolu liselerine 56 bin 396, fen liselerine 36 bin 980, sosyal bilimler liselerine 10 bin 142, Anadolu imam hatip liselerine 36 bin 712, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 33 bin 930 kontenjan ayrıldı.