HaberlerGaleriTürkiye'de 82. il olmaya aday en kalabalık 67 ilçe tek tek güncellendi! İl sayısı 100'e çıkacak mı, son durum ne?
Türkiye'de 82. il olmaya aday en kalabalık 67 ilçe tek tek güncellendi! İl sayısı 100'e çıkacak mı, son durum ne?
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Okan Hançer, konuma dayalı verilere dayalı olarak hazırlanan haritaların incelenmesi sonucunda, Türkiye'nin farklı bölgelerinde yer alan kent merkezlerine en az 30 kilometre uzaklıkta ve nüfus yoğunluğu 100 binin üzerinde bulunan toplam 67 ilçenin, il statüsüne yükselme potansiyeline sahip olduğunu ifade etti. İşte güncellenen 82. il olmaya aday ilçe listesi...
Giriş Tarihi: 28.09.2023 12:14Güncelleme Tarihi: 28.09.2023 12:39