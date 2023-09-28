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Haberler Galeri Türkiye'de 82. il olmaya aday en kalabalık 67 ilçe tek tek güncellendi! İl sayısı 100'e çıkacak mı, son durum ne?

Türkiye'de 82. il olmaya aday en kalabalık 67 ilçe tek tek güncellendi! İl sayısı 100'e çıkacak mı, son durum ne?

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Okan Hançer, konuma dayalı verilere dayalı olarak hazırlanan haritaların incelenmesi sonucunda, Türkiye'nin farklı bölgelerinde yer alan kent merkezlerine en az 30 kilometre uzaklıkta ve nüfus yoğunluğu 100 binin üzerinde bulunan toplam 67 ilçenin, il statüsüne yükselme potansiyeline sahip olduğunu ifade etti. İşte güncellenen 82. il olmaya aday ilçe listesi...

Giriş Tarihi: 28.09.2023 12:14 Güncelleme Tarihi: 28.09.2023 12:39
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Türkiye’de 82. il olmaya aday en kalabalık 67 ilçe tek tek güncellendi! İl sayısı 100’e çıkacak mı, son durum ne?

Türkiye'nin 82. il olma potansiyeline sahip aday iller güncellendi. Bu kriterler arasında nüfus yoğunluğu, merkeze uzaklık, ekonomik dinamikler, altyapı olanakları ve coğrafi konum gibi faktörler yer alıyor. İşte 82. il olmaya aday en kalabalık 67 ilçe...

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Türkiye’de 100 il olmaya aday ilçeler güncellendi! 82. il olmaya aday en kalabalık 67 ilçe tek tek sıralandı!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyetin 100. yılı olması sebebiyle daha önce de "100 il, bin ilçe" teklifinde bulunmuştu. Bu açıklama AK Parti tarafından anlamlı bulunmuştu.

Edinilen bilgilere göre Devlet Bahçeli ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan ikili görüşmelerinde bu konuyu gündeme alırlarsa; Cumhur İttifakı'nın bu konuyu masaya yatırabileceği değerlendirmesi yapıldı. Hatta il ve ilçe olmak isteyen bölgeleri küstürmemek adına sürecin planlamasının mahalli idareler seçimleri sonrasına bırakılması daha uygun olarak konuşuluyor.

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Türkiye’de 100 il olmaya aday ilçeler güncellendi! 82. il olmaya aday en kalabalık 67 ilçe tek tek sıralandı!

BANDIRMA

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Türkiye’de 100 il olmaya aday ilçeler güncellendi! 82. il olmaya aday en kalabalık 67 ilçe tek tek sıralandı!

ADANA KOZAN

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Türkiye’de 100 il olmaya aday ilçeler güncellendi! 82. il olmaya aday en kalabalık 67 ilçe tek tek sıralandı!

ADANA SEYHAN