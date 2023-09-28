28 Eylül 2023, Perşembe
Kurtlar Vadisi geri mi dönüyor? Necati Şaşmaz'ın müjdesi sonrası heyecanlandıran açıklama geldi!
Kurtlar Vadisi hakkında heyecanlandıran açıklama geldi! Efsane dizinin yeniden başlayıp, başlamayacağı merak konusu olurken, yeni bir gelişme yaşandı. Bu dizinin unutulmaz karakterlerinden birini canlandıran Cahit Kayaoğlu, uzun bir süredir kameralardan ve magazin gündeminden uzak kalmıştı. Başarılı oyuncu dizi hakkında sorulan sorulara şu cevabı verdi!
Giriş Tarihi: 28.09.2023 19:36 Güncelleme Tarihi: 28.09.2023 19:36
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