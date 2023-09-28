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Haberler Galeri Kurtlar Vadisi geri mi dönüyor? Necati Şaşmaz'ın müjdesi sonrası heyecanlandıran açıklama geldi!

Kurtlar Vadisi geri mi dönüyor? Necati Şaşmaz'ın müjdesi sonrası heyecanlandıran açıklama geldi!

Kurtlar Vadisi hakkında heyecanlandıran açıklama geldi! Efsane dizinin yeniden başlayıp, başlamayacağı merak konusu olurken, yeni bir gelişme yaşandı. Bu dizinin unutulmaz karakterlerinden birini canlandıran Cahit Kayaoğlu, uzun bir süredir kameralardan ve magazin gündeminden uzak kalmıştı. Başarılı oyuncu dizi hakkında sorulan sorulara şu cevabı verdi!

Giriş Tarihi: 28.09.2023 19:36 Güncelleme Tarihi: 28.09.2023 19:36
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Kurtlar Vadisi geri mi dönüyor? Necati Şaşmaz’ın müjdesi sonrası heyecanlandıran açıklama geldi!

Türk televizyon tarihinde unutulmaz bir yere sahip olan "Kurtlar Vadisi" dizisi, tam 7 sezon boyunca büyük bir ilgiyle izlendi. Dizinin yeniden ekranlara dönmesi beklenirken, uzun yıllar boyunca sessizliğe bürünen oyuncu Cahit Kayaoğlu, sonunda merak edilen sorulara cevap verdi.

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Kurtlar Vadisi geri mi dönüyor? Necati Şaşmaz’ın müjdesi sonrası heyecanlandıran açıklama geldi!

Bir dönemin efsane dizileri arasında yer alan Kurtlar Vadisi'nde boy gösteren Cahit Kayaoğlu, uzun zamandır ortalıkta yoktu.

Oyuncu, bir mekan çıkışı gazetecileri karşısında görünce şaşırdı. Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden oyuncu, her şeyin yolunda gittiğini söyledi.

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Kurtlar Vadisi geri mi dönüyor? Necati Şaşmaz’ın müjdesi sonrası heyecanlandıran açıklama geldi!

KURTLAR VADİSİ SORULDU

İş toplantısına gelen Cahit Kayaoğlu, sıkça gündeme gelen "Kurtlar Vadisi ekrana geri dönüyor" haberleri hakkında konuşurken, "Kadroda siz de olacak mısınız?" sorusunu cevapladı..

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Kurtlar Vadisi geri mi dönüyor? Necati Şaşmaz’ın müjdesi sonrası heyecanlandıran açıklama geldi!

Ünlü oyuncu, "Henüz kesin bir durum yok, bana gelen bir şey de yok. İnsanlar istiyor, seviyor projeyi. Ben de isterim tabii ki de bakalım hayırlısı olsun" açıklamasını yaptı.

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Kurtlar Vadisi geri mi dönüyor? Necati Şaşmaz’ın müjdesi sonrası heyecanlandıran açıklama geldi!

CAHİT KAYAOĞLU KİMDİR?

Cahit Kayaoğlu 1976'da Elazığ'da dünyaya geldi. Aslen Elazığlı olup, günümüzde 46 yaşındadır. İlk oyunculuk deneyimini Haneler isimli yapımla kazanan Kayaoğlu, asıl çıkışını Kurtlar Vadisi Pusu ile yaşadı.