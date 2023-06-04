LGS 2023 soruları zor muydu, kolay mıydı? LGS 1. ve 2. oturum Twitter - İnstagram yorumları: Türkçe, Tarih, Din Kültürü, Matematik, Fen Bilimleri...

"LGS 2023 soruları zor muydu, kolay mıydı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. LGS sınavının bu yıl zor olup olmadığı konusu öğretmen, veli ve öğrencilerin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Özellikle sosyal medyadaki paylaşımlara göre konu hakkında detaylar netleşecek. Peki, LGS 2023 soruları zor muydu, kolay mıydı? LGS 1. ve 2. oturum Twitter - İnstagram yorumları...