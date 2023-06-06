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Haberler Galeri Torba yasada Bağkur tescil affı olacak mı, açıklama geldi mi? 5.000 prim, 3600 kısmi emeklilik ve staj sigortası torba yasaya girecek mi?

Torba yasada Bağkur tescil affı olacak mı, açıklama geldi mi? 5.000 prim, 3600 kısmi emeklilik ve staj sigortası torba yasaya girecek mi?

Torba yasa maddeleri hakkında detaylar araştırılmaya devam ediyor. Emekli zammı, bayram ikramiyesi, geçici işçiye kadro gibi düzenlemeleri içeren 18 maddelik yeni torba yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edildi. Ekonomiye ilişkin pek çok düzenlemeyi içeren torba yasa maddeleri arasında EYT staj sigortası, 3600 günle kısmi emeklilik, sicil affı ve 500 gün prim eşitliğinin yer alıp almadığı merak ediliyor. Bu noktada vatandaşlar, "Torba yasa maddeleri neler ve hangi borçları kapsıyor?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, 2023 torba yasa maddeleri ve içeriği...

Giriş Tarihi: 06.06.2023 09:03 Güncelleme Tarihi: 06.06.2023 09:04
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Torba yasada Bağkur tescil affı olacak mı, açıklama geldi mi? 5.000 prim, 3600 kısmi emeklilik ve staj sigortası torba yasaya girecek mi?

Torba yasa maddeleri araştırılmaya devam ediyor. En düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye ve emekli bayram ikramiyelerinin 2 bin 500 TL'ye yükselmesini de içeren torba yasa maddeleri arasında geçici işçiye kadro, gazilere asgari ücret düzeyinde aylık gibi düzenlemeler yer alıyor. Bu noktada, "BAĞ-KUR sicil affı ile EYT'de 5.000 prim, 3600 kısmi emeklilik, staj sigortası torba yasa kapsamına alındı mı?" sorular gündeme getiriliyor. İşte, 18 maddelik yeni torba yasa maddeleri ve içeriği...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Torba yasada Bağkur tescil affı olacak mı, açıklama geldi mi? 5.000 prim, 3600 kısmi emeklilik ve staj sigortası torba yasaya girecek mi?

Önümüzdeki dönemde Meclis'e taşınacak yeni emeklilik reformu ile küçük esnafın, çiftçilerin aralarında yer aldığı 1 milyon Bağ-Kur'lunun emeklilik için prim gün şartı 9000'den 7200'e çekilecek.

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Torba yasada Bağkur tescil affı olacak mı, açıklama geldi mi? 5.000 prim, 3600 kısmi emeklilik ve staj sigortası torba yasaya girecek mi?

Kuaför, manav, bakkal, tesisatçı, pazarcı, marangoz ve terziler de dahil olmak üzere küçük esnaf 5 yıl daha az primle emekli olabilecek.

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Torba yasada Bağkur tescil affı olacak mı, açıklama geldi mi? 5.000 prim, 3600 kısmi emeklilik ve staj sigortası torba yasaya girecek mi?

Bağ-Kur'lunun prim yükü düşecek. Kendi hesabına çalışan doktor, eczacı, avukat gibi meslek grupları ile isteğe bağlı prim ödeyenlerin de kapsama alınması bekleniyor.

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Torba yasada Bağkur tescil affı olacak mı, açıklama geldi mi? 5.000 prim, 3600 kısmi emeklilik ve staj sigortası torba yasaya girecek mi?

KADINLARA PRİM DESTEĞİ

Meclis'e taşınacak bir başka düzenlemeyle ev kadınlarının isteğe bağlı sigorta primlerine devlet desteği sağlanacak.