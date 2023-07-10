Türkiye-Yunanistan görüşmelerinde 3+3 formülü! 4 madde masada | Skandal ’Boğazlar’ teklifi

"Erdoğan-Miçotakis görüşmesinin menüsünde ne var?" diye soran gazete, Vilnius'ta 3 farklı görüşmenin yapılacağına dikkat çekti. İlk olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis arasında liderlik düzeyinde; ikinci olarak Dışişleri bakanları Girgos Gerapetritis ile Hakan Fidan arasında ve üçüncü olarak da Milli Savunma Bakanları arasında olacak.