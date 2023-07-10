10 Temmuz 2023, Pazartesi
Türkiye-Yunanistan görüşmelerinde 3+3 formülü! 4 madde masada | Skandal 'Boğazlar' teklifi
Litvanya Vilnius'ta gerçekleşecek olan NATO Zirvesi'nde gündem Türkiye-Yunanistan toplantısı. Yunan basını, toplantının formatıyla ilgili bilgiler vererek görüşmenin 3+3 şeklinde yapılacağını ifade ederken Kathimerini, "Menüde ne var?" diye sordu. Yunan gazetesine göre yapılacak ikili görüşmelerde 4 önemli konu ele alınacak. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 10.07.2023 12:32 Güncelleme Tarihi: 10.07.2023 12:32
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