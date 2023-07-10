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Türkiye-Yunanistan görüşmelerinde 3+3 formülü! 4 madde masada | Skandal 'Boğazlar' teklifi

Litvanya Vilnius'ta gerçekleşecek olan NATO Zirvesi'nde gündem Türkiye-Yunanistan toplantısı. Yunan basını, toplantının formatıyla ilgili bilgiler vererek görüşmenin 3+3 şeklinde yapılacağını ifade ederken Kathimerini, "Menüde ne var?" diye sordu. Yunan gazetesine göre yapılacak ikili görüşmelerde 4 önemli konu ele alınacak. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 10.07.2023 12:32 Güncelleme Tarihi: 10.07.2023 12:32
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Türkiye-Yunanistan görüşmelerinde 3+3 formülü! 4 madde masada | Skandal ’Boğazlar’ teklifi

11-12 Temmuz'da Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gerçekleşecek olan NATO Zirvesi'nde Yunanistan, Türkiye ile yapacağı görüşmeye odaklanmış durumda. Geçtiğimiz haftalarda da manşetlerinde sıklıkla bu konunun işlendiğini gördüğümüz ülkede Yunan basını bu haftaya da Vilnius görüşmesiyle başladı.

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Türkiye-Yunanistan görüşmelerinde 3+3 formülü! 4 madde masada | Skandal ’Boğazlar’ teklifi

Yunan Kathimerini'de konuyla ilgili bir değerlendirme açıklamasında bulunuldu. Haberde "Her ne kadar Zirve'nin ana gündem maddesi Ukrayna olsa da Yunanistan özelinde asıl mesele Türkiye ile olan ilişkiler." denildi.

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Türkiye-Yunanistan görüşmelerinde 3+3 formülü! 4 madde masada | Skandal ’Boğazlar’ teklifi

6 Şubat'ta Türkiye'de gerçekleşen deprem felaketinin ardından ilişkilerin iyi yönde ilerlediğine dair Yunanistan'ın Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hamlelerinde bir değişiklik olmadığına vurgu yapıldı.

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Türkiye-Yunanistan görüşmelerinde 3+3 formülü! 4 madde masada | Skandal ’Boğazlar’ teklifi

"Erdoğan-Miçotakis görüşmesinin menüsünde ne var?" diye soran gazete, Vilnius'ta 3 farklı görüşmenin yapılacağına dikkat çekti. İlk olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis arasında liderlik düzeyinde; ikinci olarak Dışişleri bakanları Girgos Gerapetritis ile Hakan Fidan arasında ve üçüncü olarak da Milli Savunma Bakanları arasında olacak.

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Türkiye-Yunanistan görüşmelerinde 3+3 formülü! 4 madde masada | Skandal ’Boğazlar’ teklifi

Gazete, Yunan delegasyonunun toplantılar için oldukça sıkı bir biçimde hazırlandığını ifade etti.