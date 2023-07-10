Emekliye yüzde 25 zam! Yeni maaşlar kuruşu kuruşuna hesaplandı! Kök aylık da değişecek! Aylık 7 bin 616 TL - 9 BİN 877 TL arası alanlar…

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği 2023 Temmuz maaş zammı belli oldu. Memur, SSK, Bağ-Kur maaşları hesaplanarak yeniden güncellendi. Emekliye zam oranı yüzde 19,77'den yüzde 25'e yükseltildi. 2023 Temmuz zammı ve memur maaşları için kanun teklifi ise TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti. Bu bilgiler doğrultusunda yüzde 25'lik zam emeklilerin kök aylıklarına uygulanacak. İşte, Temmuz zammı ile kim ne kadar alacak? İşte, kuruşu kuruşuna yeni maaş hesaplamaları...