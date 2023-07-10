10 TEMMUZ GÜNCEL BENZİN FİYATLARI | Akaryakıt fiyatları ne kadar, motorin indirim var mı? İstanbul, İzmir, Ankara...

"Benzin fiyatları ne kadar oldu son dakika?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Güncel benzin ve motorin fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. 10 Temmuz 2023 itibarıyla güncel fiyat listesi merak konusu oluyor. Bu noktada vatandaşlar, benzin, motorin indirim var mı, gelecek mi? sorusunu gündeme getirdi. İşte, İstanbul, İzmir, Ankara güncel akaryakıt fiyat listesi 2023!