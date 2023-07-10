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Haberler Galeri 10 TEMMUZ GÜNCEL BENZİN FİYATLARI | Akaryakıt fiyatları ne kadar, motorin indirim var mı? İstanbul, İzmir, Ankara...

10 TEMMUZ GÜNCEL BENZİN FİYATLARI | Akaryakıt fiyatları ne kadar, motorin indirim var mı? İstanbul, İzmir, Ankara...

"Benzin fiyatları ne kadar oldu son dakika?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Güncel benzin ve motorin fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. 10 Temmuz 2023 itibarıyla güncel fiyat listesi merak konusu oluyor. Bu noktada vatandaşlar, benzin, motorin indirim var mı, gelecek mi? sorusunu gündeme getirdi. İşte, İstanbul, İzmir, Ankara güncel akaryakıt fiyat listesi 2023!

Giriş Tarihi: 10.07.2023 10:00
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10 TEMMUZ GÜNCEL BENZİN FİYATLARI | Akaryakıt fiyatları ne kadar, motorin indirim var mı? İstanbul, İzmir, Ankara...

Güncel akaryakıt fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Brent petrolde yaşanan değişkenlik akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor. KDV'nin yüzde 18'den yüzde 20'ye çıkarılmasının ardından benzine zam gelip, gelmediği sorgulanmaya başladı. Peki akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Benzin ve motorin fiyatları değişti mi? İşte, İstanbul, İzmir, Ankara güncel akaryakıt fiyat listesi 2023!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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10 TEMMUZ GÜNCEL BENZİN FİYATLARI | Akaryakıt fiyatları ne kadar, motorin indirim var mı? İstanbul, İzmir, Ankara...

Akaryakıt fiyatları merak konusu oluyor. KDV'nin yüzde 20'ye çıkarılmasının ardından benzine 40 kuruş zam geldi. Yeni akaryakıt zammı ile motorin 38 kuruş, LPG'de ise 15 kuruş fiyat artışı oldu. İşte, 10 Temmuz 2023 güncel akaryakıt fiyatları.

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10 TEMMUZ GÜNCEL BENZİN FİYATLARI | Akaryakıt fiyatları ne kadar, motorin indirim var mı? İstanbul, İzmir, Ankara...

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 2023

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin fiyatı: 26,62 TL

Motorin fiyatı: 25,21 TL

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10 TEMMUZ GÜNCEL BENZİN FİYATLARI | Akaryakıt fiyatları ne kadar, motorin indirim var mı? İstanbul, İzmir, Ankara...

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin fiyatı: 26,66 TL

Motorin fiyatı: 25,27 TL

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10 TEMMUZ GÜNCEL BENZİN FİYATLARI | Akaryakıt fiyatları ne kadar, motorin indirim var mı? İstanbul, İzmir, Ankara...

Ankara'da benzin, motorin, LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 27,17 TL

Motorin fiyatı: 25,77 TL