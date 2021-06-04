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Haberler Galeri Açık öğretim lise kayıtları ne zaman 2021? Açık lise 3. dönem kayıtları hangi tarihte yapılacak?

Açık öğretim lise kayıtları ne zaman 2021? Açık lise 3. dönem kayıtları hangi tarihte yapılacak?

Açık öğretim lise kayıtları ne zaman 2021? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Açık Lise 3. dönem kayıt yenileme işlemlerinde son günlere girildi. MEB tarafından yürütülen süreçte öğrenciler harç ücretlerini ve ders seçimlerini yaparak kayıt yenilecekler. Öğrenciler açık lise kayıtlarının ne zaman sona ereceğini merak ediyor. İşte, Açık öğretim lise kayıtları ne zaman 2021? Açık lise 3. dönem kayıtları hangi tarihte yapılacak?

Giriş Tarihi: 04.06.2021 22:43
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Açık öğretim lise kayıtları ne zaman 2021? Açık lise 3. dönem kayıtları hangi tarihte yapılacak?

Açık öğretim lise kayıtları ne zaman 2021? Açık lise 3. dönem kayıtları hangi tarihte yapılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Binlerce öğrenci AÖL kayıt yenileme ve sınav tarihlerini yakından takip ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıda, açık öğretim okullarının 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 1 ve 2. dönem sınavlarının çevrim içi yapıldığı gibi 3. dönem sınavlarının da online olacağı belirtildi. İşte, Açık öğretim lise kayıtları ne zaman 2021? Açık lise 3. dönem kayıtları hangi tarihte yapılacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Açık öğretim lise kayıtları ne zaman 2021? Açık lise 3. dönem kayıtları hangi tarihte yapılacak?

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Lisesi 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 3. dönem sınavlarının 03-04 Temmuz 2021 tarihlerinde yapılacağı belirtildi.

Sınavlar 03 Temmuz 2021 tarihi saat 09.30′ dan 07 Temmuz 2021 tarihi saat 23.59′a kadar online olarak yapılacak.

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Açık öğretim lise kayıtları ne zaman 2021? Açık lise 3. dönem kayıtları hangi tarihte yapılacak?

AÖL KAYIT VE KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

Açık Öğretim Kurumları ilk (yeni) kayıt ve kayıt yenileme işlemlerine 30 Nisan 2021 tarihinden 17 Mayıs 2021 tarihine kadar ara verildi. Kayıtlar 17 Mayıs 2021 tarihinden 11 Haziran 2021 tarihi mesai bitimine kadar yapılacaktır.

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Açık öğretim lise kayıtları ne zaman 2021? Açık lise 3. dönem kayıtları hangi tarihte yapılacak?

AÖL ONLİNE SINAVI NASIL UYGULANACAK?

* Öğrenciler, kendilerine atanan derslerden oluşan testleri sınav takviminde belirtilen tarihler arasında online sınav sistemine girerek tamamlayacaklardır.

* . Öğrenciler, aynı eğitim öğretim yılı ve dönemi için yapılacak sınavlardan yalnızca birine katılabileceklerdir.

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Açık öğretim lise kayıtları ne zaman 2021? Açık lise 3. dönem kayıtları hangi tarihte yapılacak?

* Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine online sınav kapasitesinde giriş yaparak online sınav uygulamasına katılacaklardır. Sınav başvurusu olmayan ve tüm derslerinden sınavını tamamlayan öğrenciler sınav süresinin sonuna kadar AÖK Bilgi Yönetim Sistemine giremeyeceklerdir.