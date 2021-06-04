ANA SAYFA
Açık öğretim lise kayıtları ne zaman 2021? Açık lise 3. dönem kayıtları hangi tarihte yapılacak?
Açık öğretim lise kayıtları ne zaman 2021? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Açık Lise 3. dönem kayıt yenileme işlemlerinde son günlere girildi. MEB tarafından yürütülen süreçte öğrenciler harç ücretlerini ve ders seçimlerini yaparak kayıt yenilecekler. Öğrenciler açık lise kayıtlarının ne zaman sona ereceğini merak ediyor. İşte, Açık öğretim lise kayıtları ne zaman 2021? Açık lise 3. dönem kayıtları hangi tarihte yapılacak?
Giriş Tarihi: 04.06.2021 22:43
- 1
- 9
- 2
- 9
- 3
- 9
- 4
- 9
- 5
- 9