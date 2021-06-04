Açık öğretim lise kayıtları ne zaman 2021? Açık lise 3. dönem kayıtları hangi tarihte yapılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Binlerce öğrenci AÖL kayıt yenileme ve sınav tarihlerini yakından takip ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıda, açık öğretim okullarının 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 1 ve 2. dönem sınavlarının çevrim içi yapıldığı gibi 3. dönem sınavlarının da online olacağı belirtildi. İşte, Açık öğretim lise kayıtları ne zaman 2021? Açık lise 3. dönem kayıtları hangi tarihte yapılacak?