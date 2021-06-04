MEB sınav görevli ücretleri ne kadar 2021? LGS ve YKS sınav görevli ücreti kaç TL? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Gözetmen, salon başkanı, yedek gözetmenlik yapacak olan görevli öğretmenlerin sınav yerleri de MEBBİS üzerinden açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gelen son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. İşte, MEB sınav görevli ücretleri ne kadar 2021? LGS ve YKS sınav görevli ücreti kaç TL?