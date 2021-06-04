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MEB sınav görevli ücretleri ne kadar 2021? LGS ve YKS sınav görevli ücreti kaç TL?
MEB sınav görevli ücretleri ne kadar 2021? Sorusunun yanıtı sorgulanan konuları arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sınav yerleri açıklandı. Diğer yandan sınavlarda görev alacaklara ödenecek tutar merak ediliyordu. Salon görevlilerinin alacağı ücret yakından takip ediliyor. İşte, MEB sınav görevli ücretleri ne kadar 2021? LGS ve YKS sınav görevli ücreti kaç TL?
Giriş Tarihi: 04.06.2021 18:39 Güncelleme Tarihi: 04.06.2021 18:39
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