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MEB sınav görevli ücretleri ne kadar 2021? LGS ve YKS sınav görevli ücreti kaç TL?

MEB sınav görevli ücretleri ne kadar 2021? Sorusunun yanıtı sorgulanan konuları arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sınav yerleri açıklandı. Diğer yandan sınavlarda görev alacaklara ödenecek tutar merak ediliyordu. Salon görevlilerinin alacağı ücret yakından takip ediliyor. İşte, MEB sınav görevli ücretleri ne kadar 2021? LGS ve YKS sınav görevli ücreti kaç TL?

Giriş Tarihi: 04.06.2021 18:39 Güncelleme Tarihi: 04.06.2021 18:39
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MEB sınav görevli ücretleri ne kadar 2021? LGS ve YKS sınav görevli ücreti kaç TL?

MEB sınav görevli ücretleri ne kadar 2021? LGS ve YKS sınav görevli ücreti kaç TL? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Gözetmen, salon başkanı, yedek gözetmenlik yapacak olan görevli öğretmenlerin sınav yerleri de MEBBİS üzerinden açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gelen son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. İşte, MEB sınav görevli ücretleri ne kadar 2021? LGS ve YKS sınav görevli ücreti kaç TL?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEB sınav görevli ücretleri ne kadar 2021? LGS ve YKS sınav görevli ücreti kaç TL?

2021 LGS SINAV GÖREV ÜCRETİ NE KADAR?

SALON BAŞKANI: 237 TL

GÖZETMEN: 198 TL

YEDEK GÖZETMEN: 158 TL

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MEB sınav görevli ücretleri ne kadar 2021? LGS ve YKS sınav görevli ücreti kaç TL?

BİNA YÖNETİCİSİ: 264 TL

BİNA YÖNETİCİ YARDIMCISI: 237 TL

BİNA SINAV SORUMLUSU: 396 TL

BİNA SORUMLU YARDIMCISI: 264 TL

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MEB sınav görevli ücretleri ne kadar 2021? LGS ve YKS sınav görevli ücreti kaç TL?

BİNA YÖNETİCİ YARDIMCISI: 237 TL

BİNA SINAV SORUMLUSU: 396 TL

BİNA SORUMLU YARDIMCISI: 264 TL

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MEB sınav görevli ücretleri ne kadar 2021? LGS ve YKS sınav görevli ücreti kaç TL?

BİNA KOMİSYON ÜYESİ: 237 TL

SALON BAŞKANI: 230 TL

CEZAEVİ SALON BAŞKANI: 238 TL

GÖZETMEN: 223 TL