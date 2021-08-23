Türkiye yangınla mücadelede İHA ordusu kuruyor! Kritik müdahale onlardan gelecek

İkinci aşamada ise yayılmayı engelleyen, önleyici söndürme yapan 6 farklı İlk Müdahale İHA'sı yer alıyor. Bu İHA'lar, yangının tipi ve yerine göre yangın tüpü taşıma, tekli ve seri yangın bombası atışı, çoklu yangın bombası atışı, kablolu sıvı püskürtücü, katı kimyevi toz ya da söndürücü gaz içerikli füze fırlatıcı ya da çok amaçlı kombo görevlerini yapabilecek şekilde tasarlandı.

Üçüncü aşamada ise yayılmayı engelleyici söndürme ve soğutma görevleri için 2 farklı model İHA kullanılması planlandı.

Bu İHA'lar ile özel ayarlı yangın bombası, klasik yangın bombası, içerikleri ihtiyaca göre değişebilecek füzeler gibi çeşitli önleyici malzemeler kullanılabilecek. Modüler yapıları sayesinde tek bir İHA birden fazla çeşitte ekipman taşıyabilecek şekilde tasarlandığından ekonomik olarak da avantaj elde edilecek.

Ayrıca yangına müdahalede belirtilen bu 3 aşama için özel tasarlanmış 10 farklı İHA haricinde malzeme destek, kargo ve arama kurtarma faaliyetleri için de 4 farklı model İHA kullanılacak.