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Türkiye'nin kaderini değiştiren tarihi keşif! Enerjide bağımsızlığın hikayesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 1 yıl önce Türkiye'nin enerji alanındaki gelişimini gözler önüne seren tarihi müjdeyi açıkladı. Fatih Sondaj Gemisi'nin bulduğu doğalgaz rezervi dünya basınında manşetleri süsledi. Türkiye daha sonra 85 ve 135 milyar metreküplük ek doğalgaz keşfi açıklayarak toplamda 540 milyar metreküplük rezerve ulaştı. İşte Türkiye'nin büyük doğal gaz keşfine giden hikayesi...

Giriş Tarihi: 22.08.2021 16:37 Güncelleme Tarihi: 22.08.2021 16:40
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Türkiye’nin kaderini değiştiren tarihi keşif! Enerjide bağımsızlığın hikayesi

Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltmak ve enerji ihraç eden bir ülke pozisyonuna gelmesi için Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde; Fatih Sondaj Gemisi 2017'de TPAO envanterine kazandırıldı. Fatih, 29 Ekim 2018'de Akdeniz'de kuyu sondajına başladı. 4 derin deniz kuyusunu başarıyla tamamlayarak, 29 Mayıs 2020'de Karadeniz'e geçti. 21 Ağustos 2020'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan; Fatih Sondaj Gemisi'nin büyük keşfini duyurdu.

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Türkiye’nin kaderini değiştiren tarihi keşif! Enerjide bağımsızlığın hikayesi

2020 YILININ DENİZLERDEKİ EN BÜYÜK KEŞFİ

Fatih Sondaj Gemisi'nin Zonguldak'ın 175 kilometre açığında gerçekleştirdiği sondaj faaliyetinde 320 milyar metreküp doğal gaz keşfi açıklandı. Karadeniz'deki en büyük keşif olmasının yanı sıra 2020 yılında denizlerdeki en büyük keşif olarak kayıtlara geçen keşfin ardından 'Fatih' ve 'Kanuni' sondaj gemileri çalışmalarına devam etti.

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Türkiye’nin kaderini değiştiren tarihi keşif! Enerjide bağımsızlığın hikayesi

Sakarya Gaz Sahası'ndaki çalışmalarda, 17 Ekim 2020'de 85 milyar metreküp ek keşifle rezerv miktarı 405 milyar metreküpe çıktı.

Başkan Erdoğan; 4 Haziran'da Filyos Limanı ve Doğalgaz İşleme Tesisleri açılışında ise Sakarya Gaz Sahası'ndaki 'Amasra- 1 Kuyusu'nda 135 milyar metreküplük yeni doğal gaz keşfini açıkladı

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Türkiye’nin kaderini değiştiren tarihi keşif! Enerjide bağımsızlığın hikayesi

540 MİLYAR METREKÜPE ULAŞTI

Karadeniz'de yapılan çalışmalarda toplam doğal gaz rezervi, 540 milyar metreküpe ulaştı.

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Türkiye’nin kaderini değiştiren tarihi keşif! Enerjide bağımsızlığın hikayesi

6 NİSAN 2017

Berat Albayrak, Enerji Bakanlığı döneminde açıkladığı Milli Enerji ve Maden Politikası'yla startı verdi. Alınacak arama sondaj gemileriyle Karadeniz'de yılda en az 2, Akdeniz'de 2 tane kuyu kazılacağını müjdeledi.