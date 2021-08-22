23 Ağustos 2021, Pazartesi
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Türkiye'nin kaderini değiştiren tarihi keşif! Enerjide bağımsızlığın hikayesi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 1 yıl önce Türkiye'nin enerji alanındaki gelişimini gözler önüne seren tarihi müjdeyi açıkladı. Fatih Sondaj Gemisi'nin bulduğu doğalgaz rezervi dünya basınında manşetleri süsledi. Türkiye daha sonra 85 ve 135 milyar metreküplük ek doğalgaz keşfi açıklayarak toplamda 540 milyar metreküplük rezerve ulaştı. İşte Türkiye'nin büyük doğal gaz keşfine giden hikayesi...
Giriş Tarihi: 22.08.2021 16:37 Güncelleme Tarihi: 22.08.2021 16:40
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