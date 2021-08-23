Geri sayım: Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? 2021 İOKBS bursluluk sınavı giriş (belgesi) yerleri açıklandı mı?

Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? 2021 yılına gerçekleştirilecek bursluluk sınavı pandemi nedeniyle ertelenmişti. Devlet bursundan faydalanmak isteyen öğrenciler ile velileri yeni sınav tarihini merak ediyor. MEB tarafından ertelenen sınav hakkında tarih duyurusu geldi. Peki, bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? 2021 İOKBS bursluluk sınavı giriş (belgesi) yerleri açıklandı mı? İşte haberin detayları...