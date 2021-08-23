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Haberler Galeri Geri sayım: Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? 2021 İOKBS bursluluk sınavı giriş (belgesi) yerleri açıklandı mı?

Geri sayım: Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? 2021 İOKBS bursluluk sınavı giriş (belgesi) yerleri açıklandı mı?

Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? 2021 yılına gerçekleştirilecek bursluluk sınavı pandemi nedeniyle ertelenmişti. Devlet bursundan faydalanmak isteyen öğrenciler ile velileri yeni sınav tarihini merak ediyor. MEB tarafından ertelenen sınav hakkında tarih duyurusu geldi. Peki, bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? 2021 İOKBS bursluluk sınavı giriş (belgesi) yerleri açıklandı mı? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.08.2021 13:21
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Geri sayım: Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? 2021 İOKBS bursluluk sınavı giriş belgesi yerleri açıklandı mı?

Bursluluk sınavı ne zaman? İOKBS sınav giriş yerleri açıklandı mı? soruları, yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. İOKBS adıyla gerçekleştirilen bursluluk sınavının tarihi belli oldu. Sınav hakkında merak edilenleri ahaber.com.tr'den görüntüleyebilirsiniz. Peki, bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? 2021 İOKBS bursluluk sınavı giriş (belgesi) yerleri açıklandı mı? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Geri sayım: Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? 2021 İOKBS bursluluk sınavı giriş belgesi yerleri açıklandı mı?

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?

2021 bursluluk sınavı 5 Eylül 2021 tarihinde saat 10.00'da gerçekleştirilecek. Adaylara sınavda 100 soru sorulacak ve cevaplamaları için 120 dakika süre verilecek.

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Geri sayım: Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? 2021 İOKBS bursluluk sınavı giriş belgesi yerleri açıklandı mı?

İOKBS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler sınav tarihinden en az 7 gün önce www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak. Buna göre, 2021 bursluluk sınav giriş yerlerinin bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

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Geri sayım: Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? 2021 İOKBS bursluluk sınavı giriş belgesi yerleri açıklandı mı?

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları 28 Eylül 2021 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.

Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecek.

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Geri sayım: Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? 2021 İOKBS bursluluk sınavı giriş belgesi yerleri açıklandı mı?

BURSLAR NE ZAMAN YATACAK?

Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.