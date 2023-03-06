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Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli'nin ilk toplantısına katılan akademisyenler konuştu: Cumhurbaşkanımız ciddi bir şekilde olayı sahiplendi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Dolmabahçe Ofisi'nde düzenlenen Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli'nin ilk toplantısına 7,5 saat sürdü. Toplantıya katılan uzmanlar detayların anlattı. Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, "Yılların hocasıyım, insanlar rektörleriyle öyle kolay kolay bir araya gelemiyor... Çok etkileyiciydi..."derken, Prof. Dr. Okan Tüysüz: "Faydalı bir toplantıydı. İlk defa böyle üst düzey bir toplantı olmasını anlamlı buldum" ifadelerini kullandı.

Sabah
Giriş Tarihi: 06.03.2023 07:38 Güncelleme Tarihi: 06.03.2023 07:38
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Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli’nin ilk toplantısına katılan akademisyenler konuştu: Cumhurbaşkanımız ciddi bir şekilde olayı sahiplendi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlar Kurulu ve akademi dünyasından katılımların gerçekleştiği Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli'nin ilk toplantısı İstanbul'daki Dolmabahçe Ofisi'nde düzenlendi.

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Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli’nin ilk toplantısına katılan akademisyenler konuştu: Cumhurbaşkanımız ciddi bir şekilde olayı sahiplendi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve on bir şehrimizi tarihte görülmemiş bir tahribata sürükleyen deprem felaketlerinin akabinde organize edilen toplantıda, başkan Erdoğan 'yatay mimariden vazgeçilmeyeceğini' vurguladı.

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Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli’nin ilk toplantısına katılan akademisyenler konuştu: Cumhurbaşkanımız ciddi bir şekilde olayı sahiplendi

Başkan Erdoğan, "Şüphesiz asıl olan sizlerin değerlendirmeleri, analizleri, tespitleri, teklifleridir" diyerek sözü uzmanlara bıraktı. Toplantıya katılım sağlayan veya ihtisas kurulunda adı geçen akademisyenler ve alanında uzman isimler, 7,5 saatlik toplantının detaylarını paylaştı.

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Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli’nin ilk toplantısına katılan akademisyenler konuştu: Cumhurbaşkanımız ciddi bir şekilde olayı sahiplendi

Prof.Dr. Mustafa Kumral:

"Sayın Cumhurbaşkanı 7,5 saat boyunca herkese söz verdi, herkes açık açık fikrini belirtti. Ortak bir mesaj vardı ama tüm hocalarımızın konuşmalarında farklı vurgular vardı ve bunlar çok önemliydi. Bunlar tek tek not alındı... Ulusal Risk Kalkanı Modeli projesi kapsamında şu anda 9 tane olan politikalar kurulu 10'a çıkarılmış oluyor. Ayrıca Türkiye Afet Politikalar Kurulu oluşturuluyor. Bu kurulda sadece depremle alakalı değil, yangın; sel ve kuraklık gibi tüm afetlere yönelik çalışmalar yürütülecek. Türkiye'nin afet ülkesi olduğu artık net bir şekilde ortaya çıktığı için bütün afetlerle alakalı bir politika belirleme yoluna gidiliyor. "

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Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli’nin ilk toplantısına katılan akademisyenler konuştu: Cumhurbaşkanımız ciddi bir şekilde olayı sahiplendi

Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı:

"43 yıllık hocayım. Hayatımda gördüğüm ilk toplantıydı... Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı, bilim insanlarını bir araya getiriyor ve burada fikir birliği oluşturmak için müthiş bir adım atıyor. Bilimin desteğini alarak yapılacak çalışmalarda böyle bir ortam oluşturuyor ve siyaset üstü bir konu olduğunu açıklıyor...Yılların hocasıyım, insanlar rektörleriyle öyle kolay kolay bir araya gelemiyor... Çok etkileyiciydi... Cumhurbaşkanımızın Belediye Başkanlığı döneminde oluşturduğu bir kurul vardı ve ben de üyesiydim. O günleri hatırlattı bana bu toplantı... Siyset üstü bir kuruldu. Fikri yapı oluşturuldu. Bilim adamları dinlendi, fikirlerinden istifade edildi."