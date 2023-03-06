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Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli'nin ilk toplantısına katılan akademisyenler konuştu: Cumhurbaşkanımız ciddi bir şekilde olayı sahiplendi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Dolmabahçe Ofisi'nde düzenlenen Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli'nin ilk toplantısına 7,5 saat sürdü. Toplantıya katılan uzmanlar detayların anlattı. Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, "Yılların hocasıyım, insanlar rektörleriyle öyle kolay kolay bir araya gelemiyor... Çok etkileyiciydi..."derken, Prof. Dr. Okan Tüysüz: "Faydalı bir toplantıydı. İlk defa böyle üst düzey bir toplantı olmasını anlamlı buldum" ifadelerini kullandı.