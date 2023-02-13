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TÜRKİYE TEK YÜREK YARDIM GECESİ! Ortak yayın ne zaman, saat kaçta? Deprem yardımı programı hangi kanallardan yayınlanacak?

"Türkiye Tek Yürek" yardım gecesi ne zaman? sorusu gündemdeki yerini aldı. Türkiye, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş'ın Pazarcık ile Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve 10 ili etkileyen iki depremin ardından, yasa boğuldu. Televizyon Yayıncıları Derneği, "Türkiye Tek Yürek" sloganıyla yardım gecesi düzenleme kararı aldı. Kızılay ve AFAD'ın hesaplarında toplanacak olan yardımlar için düzenlenecek gecede 8 televizyon kanalı ortak yayın yapacak. Peki, ortak yayın ne zaman, saat kaçta, hangi gün? İşte, ortak yayın hakkında merak edilenler...

Giriş Tarihi: 13.02.2023 16:48 Güncelleme Tarihi: 13.02.2023 16:49
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TÜRKİYE TEK YÜREK YARDIM GECESİ! Ortak yayın ne zaman, saat kaçta? Deprem yardımı programı hangi kanallardan yayınlanacak?

Türkiye Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremin yaralarını sarmak için mücadeleler veriyor. Yurdun tüm bölgesinden vatandaşlar afet bölgesine yardımlarını gönderirken, Televizyon Yayıncıları Derneği, depremzedeler için tek yürek olup, yardım gecesi düzenleme kararı aldı. "Türkiye Tek Yürek" sloganıyla 8 kanaldan ortak yayın yapacak. Bağışlar, AFAD ve Kızılay'ın hesaplarında toplanacak. İşte, ortak yayın hakkında merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TÜRKİYE TEK YÜREK YARDIM GECESİ! Ortak yayın ne zaman, saat kaçta? Deprem yardımı programı hangi kanallardan yayınlanacak?

ORTAK YAYIN NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Türkiye, Kahramanmaraş depremleriyle sarsıldı. Deprem bölgelerinde arama kurtarma çalışmaları sürerken, Televizyon Yayıncıları Derneği, yardım gecesi düzenleme kararı aldı. 15 Şubat Çarşamba gecesi saat 20.00'de ekranlara gelecek olan deprem yardımı gecesi 8 kanaldan yayınlanacak.

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TÜRKİYE TEK YÜREK YARDIM GECESİ! Ortak yayın ne zaman, saat kaçta? Deprem yardımı programı hangi kanallardan yayınlanacak?

TÜRKİYE TEK YÜREK YARDIM GECESİ SAAT KAÇTA?

Televizyon Yayıncıları Derneği, "15 Şubat Çarşamba gecesi saat 20.00'de Televizyon Yayıncıları Derneği olarak yaraları sarmaya katkıda bulunmak için bir yardım gecesi düzenleme kararı aldık" açıklamasını yaptı.

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TÜRKİYE TEK YÜREK YARDIM GECESİ! Ortak yayın ne zaman, saat kaçta? Deprem yardımı programı hangi kanallardan yayınlanacak?

DEPREM YARDIMI GECESİ HANGİ KANALLARDAN YAYINLANACAK?

Çağrıya yanıt veren ATV, KANAL D, STAR, SHOW, TV8, FOX, TRT ve KANAL 7 televizyonlarının katkısı ve ortaklığıyla düzenlenecek yardım kampanyası programı, tüm kanallar tarafından ortak yayınla izleyiciye ulaştırılacak.

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TÜRKİYE TEK YÜREK YARDIM GECESİ! Ortak yayın ne zaman, saat kaçta? Deprem yardımı programı hangi kanallardan yayınlanacak?

Yardım gecesine ilişkin Televizyon Yayıncıları Derneği'nden yapılan açıklama şu şekilde: