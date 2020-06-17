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Haberler Galeri Türkiye son durum: Koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 17 Haziran corona virüsü kaç kişi öldü? İşte son gelişmeler

Türkiye son durum: Koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 17 Haziran corona virüsü kaç kişi öldü? İşte son gelişmeler

Son dakika... Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Yeni tip koronavirüs salgınının kontrol altına alınmasının ardından kontrollü normal hayata geçiş başladı. Son günlerde bazı illerde vaka artışı görülmeye başlandı. Geçtiğimiz haftalarda 1000'in altına düşen vaka sayısı 1500'e kadar çıktı. Türkiye'de koronavirüse ilişkin son gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de kaç kişi öldü? İşte 17 Haziran corona son durum...

Giriş Tarihi: 17.06.2020 14:34 Güncelleme Tarihi: 17.06.2020 14:43
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Türkiye son durum: Koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 17 Haziran corona virüsü kaç kişi öldü? İşte son gelişmeler

Son dakika... Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de son 24 saatte 1015 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 153 bin 379 oldu. Son günlerde günlük koronavirüs vaka sayısında görülen artışın ardından bugünkü vaka sayısı merak edilmeye başlandı. Sağlık Bakanlığı tarafından corona virüsü salgınına ilişkin son gelişmeler duyuruldu. Peki, Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de kaç kişi öldü? İşte 17 Haziran corona son durum...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Türkiye son durum: Koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 17 Haziran corona virüsü kaç kişi öldü? İşte son gelişmeler

17 HAZİRAN KORONA TABLOSU AÇIKLANDI MI?

17 Haziran koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı. Sağlık Bakanlığı tarafından bugünkü tablonun akşam saatlerinde açıklanması bekleniyor.

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Türkiye son durum: Koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 17 Haziran corona virüsü kaç kişi öldü? İşte son gelişmeler

TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI NE KADAR? KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Türkiye'de 16 Haziran 2020 tarihi itibarıyla toplam vaka sayısı 181.298 oldu. Koronavirüs nedeniyle 4.842 kişi hayatını kaybetti. Toplam yoğun bakım hasta sayısı 732, toplam entube hasta sayısı 303 olarak açıklanırken, 153.379 hastanın iyileştiği bildirildi.

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Türkiye son durum: Koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 17 Haziran corona virüsü kaç kişi öldü? İşte son gelişmeler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Yeni vaka sayısı dünkünden 125 az. Hastaneye yatışı yapılan yeni hasta sayısı 210. Yoğun bakım hasta sayımızda 10 artış var. Pozitif tanı sayısının 1000'in üstünde seyrettiği son tablolarda bazı bölgeler ve grup davranışları etkin. Tedbirlerle güçlüyüz." ifadelerini kullandı.

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Türkiye son durum: Koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 17 Haziran corona virüsü kaç kişi öldü? İşte son gelişmeler

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ALMANYA BAŞBAKANI MERKEL İLE VİDEOKONFERANSLA GÖRÜŞTÜ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile videokonferans görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Doğu Akdeniz ve Libya başta olmak üzere bölgesel meseleler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele, salgın sonrası dönemde atılabilecek adımlar ve ikili ilişkiler ele alındı.