ANA SAYFA
Türkiye son durum: Koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 17 Haziran corona virüsü kaç kişi öldü? İşte son gelişmeler
Son dakika... Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Yeni tip koronavirüs salgınının kontrol altına alınmasının ardından kontrollü normal hayata geçiş başladı. Son günlerde bazı illerde vaka artışı görülmeye başlandı. Geçtiğimiz haftalarda 1000'in altına düşen vaka sayısı 1500'e kadar çıktı. Türkiye'de koronavirüse ilişkin son gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de kaç kişi öldü? İşte 17 Haziran corona son durum...
Giriş Tarihi: 17.06.2020 14:34 Güncelleme Tarihi: 17.06.2020 14:43
- 1
- 15
- 2
- 15
- 3
- 15
- 4
- 15
- 5
- 15