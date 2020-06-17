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Son dakika: Kafeler, berberler kapanacak mı? Spor salonları, sahiller yeniden kapatılacak mı?
Son dakika... Kafeler, berberler yeniden kapanacak mı? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında 16 Mart itibarıyla bazı işletmelerin faaliyetleri durdurulmuş, kontrollü normal hayata geçiş döneminde bu işletmeler yeniden kapılarını açmıştı. Son 3 gündür vaka sayılarında görülen artışın ardından mekanların yeniden kapanıp kapanmayacağı konusunda araştırmalar başladı. Peki, kafeler, berberler kapanacak mı? Spor salonları, sahiller yeniden kapatılacak mı?
Giriş Tarihi: 17.06.2020 17:21 Güncelleme Tarihi: 17.06.2020 17:34
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