Son dakika: Kafeler, berberler kapanacak mı? Spor salonları, sahiller yeniden kapatılacak mı?

Son dakika haberi... Kafeler, berberler, spor salonları gibi hizmet vermeye başlayan mekanlar yeniden kapanacak mı? Koronavirüsle mücadele kapsamında 11 Mayıs'ta berberler, 1 Haziran'da ise kafeler ve spor salonları yeniden hizmet vermeye başladı. Bazı illerde vaka sayılarında artış görülmesinin ardından vatandaşlar, açılan mekanların yeniden kapanıp lapanmayacağını araştırmaya başladılar. Peki, kafeler, berberler kapanacak mı? Spor salonları, sahiller yeniden kapatılacak mı? İşte son gelişmeler...