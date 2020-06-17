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Haberler Galeri Son dakika: Kafeler, berberler kapanacak mı? Spor salonları, sahiller yeniden kapatılacak mı?

Son dakika: Kafeler, berberler kapanacak mı? Spor salonları, sahiller yeniden kapatılacak mı?

Son dakika... Kafeler, berberler yeniden kapanacak mı? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında 16 Mart itibarıyla bazı işletmelerin faaliyetleri durdurulmuş, kontrollü normal hayata geçiş döneminde bu işletmeler yeniden kapılarını açmıştı. Son 3 gündür vaka sayılarında görülen artışın ardından mekanların yeniden kapanıp kapanmayacağı konusunda araştırmalar başladı. Peki, kafeler, berberler kapanacak mı? Spor salonları, sahiller yeniden kapatılacak mı?

Giriş Tarihi: 17.06.2020 17:21 Güncelleme Tarihi: 17.06.2020 17:34
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Son dakika: Kafeler, berberler kapanacak mı? Spor salonları, sahiller yeniden kapatılacak mı?

Son dakika haberi... Kafeler, berberler, spor salonları gibi hizmet vermeye başlayan mekanlar yeniden kapanacak mı? Koronavirüsle mücadele kapsamında 11 Mayıs'ta berberler, 1 Haziran'da ise kafeler ve spor salonları yeniden hizmet vermeye başladı. Bazı illerde vaka sayılarında artış görülmesinin ardından vatandaşlar, açılan mekanların yeniden kapanıp lapanmayacağını araştırmaya başladılar. Peki, kafeler, berberler kapanacak mı? Spor salonları, sahiller yeniden kapatılacak mı? İşte son gelişmeler...

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Son dakika: Kafeler, berberler kapanacak mı? Spor salonları, sahiller yeniden kapatılacak mı?

KAFELER, BERBERLER, SPOR SALONLARI, SAHİLLER YENİDEN KAPANACAK MI?

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısını ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın toplantısı düzenleyecek. Kafeler, berberler gibi açık olan mekanların kapanıp kapanmayacağı konusunda Bakan Koca'nın açıklama yapması bekleniyor. Detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

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Son dakika: Kafeler, berberler kapanacak mı? Spor salonları, sahiller yeniden kapatılacak mı?

O İLLER İÇİN KORONAVİRÜS UYARISI!

Türkiye hassasiyetle yürütülen Koronavirüs sürecinin ardından 'Yeni Normal' diye adlandırılan döneme girdi. Son günlerdeki belli ilerde yoğunlaşan vaka sayıları ise durumun ciddiyetini koruduğunu kanıtlar nitelikte.

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Son dakika: Kafeler, berberler kapanacak mı? Spor salonları, sahiller yeniden kapatılacak mı?

KASTAMONU
Kastamonu Valiliği, kent genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması nedeniyle vatandaşları, sosyal mesafe ve maske konusunda uyardı.Kastamonu Valiliği, koronavirüs vakalarının son günlerde kent genelinde artması üzerine yazılı bir açıklama yaptı.

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Son dakika: Kafeler, berberler kapanacak mı? Spor salonları, sahiller yeniden kapatılacak mı?

Açıklamada, "İlimiz merkez ve ilçelerinde koronavirüs vakalarında son günlerde artış eğilimi göze çarpmaktadır. Ağız ve burunu kapatacak şekilde maske takılması ve sosyal mesafe kuralları ile işyerleri için geçerli düzenlemeler yürürlükte olup; bu kurallara uyulması salgının durdurulması açısından önem arz etmektedir.