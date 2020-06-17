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Jandarma bekçi alımı ne zaman? 2020 bekçilik başvurusu ne zaman başlayacak? Polis Akademisi son gelişmeler
Bekçi alımı başvurusu ne zaman başlayacak? 2020 yılında bekçi alımı olacak mı? Çarşı ve mahalle bekçilerine yönelik düzenlemeye göre, Jandarma teşkilatında istihdam edilen çarşı ve mahalle bekçilerinin Jandarma Hizmetleri Sınıfı'na dahil edileceği açıklandı. Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bekçi alımına ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Peki, Jandarma bekçi alımı ne zaman? 2020 bekçilik başvurusu ne zaman başlayacak? Polis Akademisi tarafından bekçi alımı duyurusu yayımlandı mı?
Giriş Tarihi: 17.06.2020 14:07 Güncelleme Tarihi: 17.06.2020 14:16
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