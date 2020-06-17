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Haberler Galeri Jandarma bekçi alımı ne zaman? 2020 bekçilik başvurusu ne zaman başlayacak? Polis Akademisi son gelişmeler

Jandarma bekçi alımı ne zaman? 2020 bekçilik başvurusu ne zaman başlayacak? Polis Akademisi son gelişmeler

Bekçi alımı başvurusu ne zaman başlayacak? 2020 yılında bekçi alımı olacak mı? Çarşı ve mahalle bekçilerine yönelik düzenlemeye göre, Jandarma teşkilatında istihdam edilen çarşı ve mahalle bekçilerinin Jandarma Hizmetleri Sınıfı'na dahil edileceği açıklandı. Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bekçi alımına ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Peki, Jandarma bekçi alımı ne zaman? 2020 bekçilik başvurusu ne zaman başlayacak? Polis Akademisi tarafından bekçi alımı duyurusu yayımlandı mı?

Giriş Tarihi: 17.06.2020 14:07 Güncelleme Tarihi: 17.06.2020 14:16
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Jandarma bekçi alımı ne zaman? 2020 bekçilik başvurusu ne zaman başlayacak? Polis Akademisi son gelişmeler

Bekçi alımı ne zaman başlayacak? Bu yıl bekçi alımı olacak mı? Çarşı ve mahalle bekçilerine yönelik düzenleme TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Buna göre, Jandarma teşkilatında istihdam edilen çarşı ve mahalle bekçileri, Jandarma Hizmetleri Sınıfı'na dahil edilecek. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından bekçi kadrosu ile ilgili açıklama geldi. Peki, Jandarma bekçi alımı ne zaman? 2020 bekçilik başvurusu ne zaman başlayacak? Polis Akademisi tarafından bekçi alımı duyurusu yayımlandı mı? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Jandarma bekçi alımı ne zaman? 2020 bekçilik başvurusu ne zaman başlayacak? Polis Akademisi son gelişmeler

2020 BEKÇİLİK BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bekçi alımının bu sene yapılıp yapılmayacağı konusunda henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konu ile ilgili detaylar belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

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Jandarma bekçi alımı ne zaman? 2020 bekçilik başvurusu ne zaman başlayacak? Polis Akademisi son gelişmeler

2020'DE BEKÇİ ALIMI OLACAK MI?

Bir canlı yayın programına katılan Bakan Soylu, konu ile ilgili şöyle dedi:

"Şu anda 26 bin civarında bekçimiz var, 2 bin 500 daha başlayacak, 28 bin 500 olacak. Toplam 30 bin kadromuz var, bunun 28 bin 500'ünü doldurduk, 1500 kadar kadromuz var ama Sayın Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz böyle bir kadro açma kararında bulunursa, 40 bin rakamına belki tamamlayabiliriz."

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Jandarma bekçi alımı ne zaman? 2020 bekçilik başvurusu ne zaman başlayacak? Polis Akademisi son gelişmeler

BEKÇİ ALIMI ŞARTLARI NELERDİR?

Bekçi olmak isteyenlerde,

* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
* En az lise ya da dengi okul mezunu olmak,
* Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmadığına dair belge almak,
* Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,
* Memuriyete engel bir hali bulunmamak,
* Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği'nde belirtilen şartları taşımak

koşulları aranıyor.

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Jandarma bekçi alımı ne zaman? 2020 bekçilik başvurusu ne zaman başlayacak? Polis Akademisi son gelişmeler

ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLERİNE YÖNELİK DÜZENLEME TBMM GENEL KURULUNDA KABUL EDİLDİ

Çarşı ve mahalle bekçilerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile özlük haklarını düzenleyen kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Kanunla, çarşı ve mahalle bekçisi olarak istihdam edileceklerde aranan şartlar, çarşı ve mahalle bekçilerinin atama ve adaylık süreçleri, görev ve yetkileri ile çalışma şekillerine ilişkin esaslar düzenleniyor.