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Türkiye sınır güvenliğini üst seviyeye çıkardı! Yüzde 73'ü tamamlandı

İçişleri Bakanlığı, sınırda terör ve kaçakçılıkla mücadelede etkinliğin artırılması, düzensiz göçmen geçişlerinin engellenmesi ve sınır güvenliğinin sağlanması amacıyla güvenliği üst seviyeye çıkardı. Bin 471 kilometrelik İran ve Suriye sınırında son güvenlik duvarı ile devriye yolunun uzunluğu bin 77 kilometreye ulaştı. 341 optik kule, 740 kilometre alanı gözetliyor.

Giriş Tarihi: 04.12.2022 08:27 Güncelleme Tarihi: 04.12.2022 08:27
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Türkiye sınır güvenliğini üst seviyeye çıkardı! Yüzde 73’ü tamamlandı

Türk askeri, 'Pençe-Kılıç Operasyonu' ile Suriye ve Irak'ın kuzeyine girdi, teröristlerin inlerini başlarına yıkarken harekatla birlikte terör hedefleri bir bir imha edildi. İçişleri Bakanlığı, teröristlerin sızma girişimini ve düzensiz göçmen geçişlerinin engellenmesi ve amacıyla fiziki ve teknolojik tedbirler alarak güvenliği üst seviyeye çıkardı.

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Türkiye sınır güvenliğini üst seviyeye çıkardı! Yüzde 73’ü tamamlandı

Sınır komşusu olduğumuz ülkelerde yaşanan siyasi istikrarsızlıklardan dolayı sınır güvenliği açısından 1. derecede riskli olduğu değerlendirilen bin 471 kilometrelik İran ve Suriye sınırında bugüne kadar bin 77 kilometre güvenlik duvarı ve devriye yolu yapımı tamamlandı.

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Türkiye sınır güvenliğini üst seviyeye çıkardı! Yüzde 73’ü tamamlandı

Sadece duvar inşa ederek değil, duvarın yanında devriye yolu, aydınlatma sistemi, insanlı-insansız gözetleme kuleleri, tel çit-panel çit, kamera sistemleri, gece görüş sistemleri, haberleşme, alarm, ikaz ve ihbar sistemleri, elektronik cihazlar ile donatılmış zırhlı-zırhsız devriye araçları, İHA ve SİHA'lar, elektronik ve termal gözetleme sistemleri ile sınırdan adeta kuş uçurtmuyor.

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Türkiye sınır güvenliğini üst seviyeye çıkardı! Yüzde 73’ü tamamlandı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Suriye ve Irak'ın kuzeyine girdi, teröristlerin inlerini başına yıkmaya başladı. Hava harekatıyla şimdiye kadar 480 terörist etkisiz hale getirildi. 'Pençe-Kılıç Operasyonu' adı verilen harekatla birlikte terör hedefleri bir bir imha edildi. İçişleri Bakanlığı, terör ve kaçakçılıkla mücadelede etkinliğin arttırılması, düzensiz göçmen geçişlerinin engellenmesi ve sınır güvenliğinin sağlanması amacıyla fiziki ve teknolojik tedbirler alarak güvenliği üst seviyeye çıkardı.

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Türkiye sınır güvenliğini üst seviyeye çıkardı! Yüzde 73’ü tamamlandı

BİN 77 KİLOMETRE GÜVENLİK DUVARI VE DEVRİYE YOLU

Coğrafi koşullar, iklim şartları, engebeli ve yüksek rakımlı arazi yapısı ile birlikte çevre ülkelerde yaşanan siyasi istikrarsızlıklardan dolayı sınır güvenliği açısından 1. derecede riskli olduğu değerlendirilen bin 471 kilometrelik İran ve Suriye sınırında bugüne kadar bin 77 kilometre güvenlik duvarı ve devriye yolu yapımı tamamlandı. Son 5 yılda güvenlik duvarı ve devriye yolu uzunluğu 403 kilometreden bin 77 kilometreye çıkarıldı.