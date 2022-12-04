04 Aralık 2022, Pazar
Türkiye sınır güvenliğini üst seviyeye çıkardı! Yüzde 73'ü tamamlandı
İçişleri Bakanlığı, sınırda terör ve kaçakçılıkla mücadelede etkinliğin artırılması, düzensiz göçmen geçişlerinin engellenmesi ve sınır güvenliğinin sağlanması amacıyla güvenliği üst seviyeye çıkardı. Bin 471 kilometrelik İran ve Suriye sınırında son güvenlik duvarı ile devriye yolunun uzunluğu bin 77 kilometreye ulaştı. 341 optik kule, 740 kilometre alanı gözetliyor.
Giriş Tarihi: 04.12.2022 08:27 Güncelleme Tarihi: 04.12.2022 08:27
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