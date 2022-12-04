Türkiye sınır güvenliğini üst seviyeye çıkardı! Yüzde 73’ü tamamlandı

BİN 77 KİLOMETRE GÜVENLİK DUVARI VE DEVRİYE YOLU

Coğrafi koşullar, iklim şartları, engebeli ve yüksek rakımlı arazi yapısı ile birlikte çevre ülkelerde yaşanan siyasi istikrarsızlıklardan dolayı sınır güvenliği açısından 1. derecede riskli olduğu değerlendirilen bin 471 kilometrelik İran ve Suriye sınırında bugüne kadar bin 77 kilometre güvenlik duvarı ve devriye yolu yapımı tamamlandı. Son 5 yılda güvenlik duvarı ve devriye yolu uzunluğu 403 kilometreden bin 77 kilometreye çıkarıldı.