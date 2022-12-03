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Haberler Galeri İŞKUR KPSS ŞARTSIZ DAİMİ İŞÇİ ALIMI! OGM işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? Kadroların 141 tanesi ENGELLİ PERSONELLERE...

İŞKUR KPSS ŞARTSIZ DAİMİ İŞÇİ ALIMI! OGM işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? Kadroların 141 tanesi ENGELLİ PERSONELLERE...

Orman Genel Müdürlüğü çok sayıda işçi alımı yapacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilan ile duyurulan işçi alımının ardından başvuru ile ilgili detaylar merak konusu oldu. 141 engelli ve 83 eski hükümlü/TMY statüsünde çalıştırılmak üzere toplamda 224 daimi işçi alımı yapılacaktır. Adaylarda aranan şartlar İŞKUR açık iş ilanlarında belirlenecektir.Peki, OGM işçi alımı ne zaman, şartları neler? İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 03.12.2022 18:51 Güncelleme Tarihi: 03.12.2022 18:59
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İŞKUR KPSS ŞARTSIZ DAİMİ İŞÇİ ALIMI! OGM işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? Kadroların 141 tanesi ENGELLİ PERSONELLERE...

Orman Genel Müdürlüğü, İŞKUR üzerinden personel alımı yapacağını duyurdu. Genel Müdürlük teşkilatlarında istihdam etmek üzere toplam 224 daimi işçi alımı yapılıyor. Kadroların 141 tanesi engelli personel için, 83 tanesi de eski hükümlü personellere ayrıldı. İşte, OGM işçi alımı başvuruları hakkında merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İŞKUR KPSS ŞARTSIZ DAİMİ İŞÇİ ALIMI! OGM işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? Kadroların 141 tanesi ENGELLİ PERSONELLERE...

OGM İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylarda aranacak genel ve özel şartlar ile diğer bilgiler İŞKUR açık iş ilanlarında belirtilecektir. Bu ilanlar 06.12.2022 – 12.12.2022 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yayımlanacaktır. İlanda belirtilen şartları taşıyan adaylar ilan süresince başvurularını İŞKUR üzerinden yapacaklardır.

İŞKUR BAŞVURU EKRANI

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İŞKUR KPSS ŞARTSIZ DAİMİ İŞÇİ ALIMI! OGM işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? Kadroların 141 tanesi ENGELLİ PERSONELLERE...

Başvuran adaylar arasında kura çekimi yapılacak. Daha sonra belirlenen kadroların 4 katı kadar aday sözlü sınava dahil olacaktır.

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İŞKUR KPSS ŞARTSIZ DAİMİ İŞÇİ ALIMI! OGM işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? Kadroların 141 tanesi ENGELLİ PERSONELLERE...

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Türk vatandaşı olmak,

Başvuru süresinin son tarihi itibarı ile 18 yaşını tamamlamış olmak,

3.Kamu haklarını kullanmaktan yoksun olmamak,

4.Başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ve özel şartlara sahip olmak,

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İŞKUR KPSS ŞARTSIZ DAİMİ İŞÇİ ALIMI! OGM işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? Kadroların 141 tanesi ENGELLİ PERSONELLERE...

5.Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

6.İŞKUR Açık İş İlanında belirtilen İl'de ikamet ediyor olmak,
Adayların engellilik durumlarını ilgili mevzuatına göre yetkili sağlık kuruluşlarından alınan engelliler için sağlık kurulu raporuyla belgelendirmeleri gerekir,