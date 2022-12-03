İŞKUR KPSS ŞARTSIZ DAİMİ İŞÇİ ALIMI! OGM işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? Kadroların 141 tanesi ENGELLİ PERSONELLERE...

Orman Genel Müdürlüğü çok sayıda işçi alımı yapacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilan ile duyurulan işçi alımının ardından başvuru ile ilgili detaylar merak konusu oldu. 141 engelli ve 83 eski hükümlü/TMY statüsünde çalıştırılmak üzere toplamda 224 daimi işçi alımı yapılacaktır. Adaylarda aranan şartlar İŞKUR açık iş ilanlarında belirlenecektir.Peki, OGM işçi alımı ne zaman, şartları neler? İşte, detaylar...