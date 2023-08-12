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Dünyanın en güçlü orduları listesi! Türkiye kaçıncı sırada?

Askeri güç verilerini araştıran ABD merkezli bir internet sitesi, dünyanın en güçlü orduları 2023 listesini paylaştı. Dünyanın en güçlü orduları belirlenirken; ülkelerin askeri personel sayısı, hareket kabiliyeti ve teknoloji yönünden gelişmişlik gibi birçok faktör dikkate alınıyor. Peki Türkiye listede kaçıncı sırada yer alıyor? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 12.08.2023 04:41 Güncelleme Tarihi: 12.08.2023 04:57
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Dünyanın en güçlü orduları listesi! Türkiye kaçıncı sırada?

50-DANİMARKA

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Dünyanın en güçlü orduları listesi! Türkiye kaçıncı sırada?

49- ETİYOPYA

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Dünyanın en güçlü orduları listesi! Türkiye kaçıncı sırada?

48-ÇEKYA

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Dünyanın en güçlü orduları listesi! Türkiye kaçıncı sırada?

47-ROMANYA 46-ŞİLİ

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Dünyanın en güçlü orduları listesi! Türkiye kaçıncı sırada?

45-IRAK