12 Ağustos 2023, Cumartesi
Dünyanın en güçlü orduları listesi! Türkiye kaçıncı sırada?
Askeri güç verilerini araştıran ABD merkezli bir internet sitesi, dünyanın en güçlü orduları 2023 listesini paylaştı. Dünyanın en güçlü orduları belirlenirken; ülkelerin askeri personel sayısı, hareket kabiliyeti ve teknoloji yönünden gelişmişlik gibi birçok faktör dikkate alınıyor. Peki Türkiye listede kaçıncı sırada yer alıyor? İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 12.08.2023 04:41 Güncelleme Tarihi: 12.08.2023 04:57
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