Türkiye seçime gidiyor! İşte 15 soruda merak edilenler... Çoğunluk sağlanamazsa ikinci oylama ne zaman yapılacak? İttifak oyları nasıl sayılacak?

Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandığa gitmeye hazırlanıyor. Peki Oy pusulaları tek zarfta mı olacak? İttifak oyları nasıl sayılacak? Yeni seçim yasasına göre ittifaktaki kaç parti seçim barajını aşmış sayılacak? Türkiye genelinde hangi saatler arasında oy verilecek? İşte 15 soruda Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi...

Giriş Tarihi: 03.04.2023 12:49 Güncelleme Tarihi: 03.04.2023 13:04 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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