03 Nisan 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Türkiye seçime gidiyor! İşte 15 soruda merak edilenler... Çoğunluk sağlanamazsa ikinci oylama ne zaman yapılacak? İttifak oyları nasıl sayılacak?

Türkiye seçime gidiyor! İşte 15 soruda merak edilenler... Çoğunluk sağlanamazsa ikinci oylama ne zaman yapılacak? İttifak oyları nasıl sayılacak?

Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandığa gitmeye hazırlanıyor. Peki Oy pusulaları tek zarfta mı olacak? İttifak oyları nasıl sayılacak? Yeni seçim yasasına göre ittifaktaki kaç parti seçim barajını aşmış sayılacak? Türkiye genelinde hangi saatler arasında oy verilecek? İşte 15 soruda Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi...

Giriş Tarihi: 03.04.2023 12:49 Güncelleme Tarihi: 03.04.2023 13:04
  • 1
  • 40
Türkiye seçime gidiyor! İşte 15 soruda merak edilenler... Çoğunluk sağlanamazsa ikinci oylama ne zaman yapılacak? İttifak oyları nasıl sayılacak?

Yüzde 10'dan yüzde 7'ye indirilen seçim barajının uygulanması, görme engellilerin hazırlanan şablonla tek başlarına oy kullanması gibi pek çok ilke sahne olacak seçim için Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) belirlediği takvim süreci işliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 40
Türkiye seçime gidiyor! İşte 15 soruda merak edilenler... Çoğunluk sağlanamazsa ikinci oylama ne zaman yapılacak? İttifak oyları nasıl sayılacak?

Seçim, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremler nedeniyle yeni önlemlerle yürütülecek.

YSK, 36 siyasi partinin seçime katılma yeterliliğine sahip olduğunu belirledi. Bazı siyasi partiler, "Cumhur", "Millet", "Ata" ve "Emek ve Özgürlük" ittifakları adı altında seçime girme kararı aldı.

  • 3
  • 40
Türkiye seçime gidiyor! İşte 15 soruda merak edilenler... Çoğunluk sağlanamazsa ikinci oylama ne zaman yapılacak? İttifak oyları nasıl sayılacak?

Kesinleşen cumhurbaşkanı aday listesine göre, seçimde Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan cumhurbaşkanlığı için yarışacak.

  • 4
  • 40
Türkiye seçime gidiyor! İşte 15 soruda merak edilenler... Çoğunluk sağlanamazsa ikinci oylama ne zaman yapılacak? İttifak oyları nasıl sayılacak?

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne ilişkin 15 soru ve yanıtları şöyle:

  • 5
  • 40
Türkiye seçime gidiyor! İşte 15 soruda merak edilenler... Çoğunluk sağlanamazsa ikinci oylama ne zaman yapılacak? İttifak oyları nasıl sayılacak?

1- Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde oy verme işlemi nasıl yapılacak?