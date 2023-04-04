EKPSS engelli öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır? ENGELLİ ÖĞRETMEN ÖN BAŞVURU 2023 | Kadro/branş dağılımı...personel.meb.gov.tr

*2020 ve/veya 2022 yıllarında yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavından (EKPSSLisans Düzeyi) 50 ve daha üzeri puan almış olmak,



*Lisans mezuniyetinin, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin Talim ve Terbiye

Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararına uygun olmak,



