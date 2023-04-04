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Haberler Galeri EKPSS engelli öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır? ENGELLİ ÖĞRETMEN ÖN BAŞVURU 2023 | Kadro/branş dağılımı...personel.meb.gov.tr

EKPSS engelli öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır? ENGELLİ ÖĞRETMEN ÖN BAŞVURU 2023 | Kadro/branş dağılımı...personel.meb.gov.tr

Son dakika: 2023 engelli öğretmen atama takvimi MEB tarafından açıklandı. "Engelli öğretmen atama başvurusu ne zaman başlayacak?" sorusu binlerce aday tarafından gündeme getiriliyor. Millî Eğitim Bakanlığınca, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) kapsamında 3 bin 500 engelli öğretmen ataması yapılacak. Peki, EKPSS engelli öğretmen atama başvurusu başladı mı, şartları neler? İşte, EKPSS atama takvimi 2023!

Giriş Tarihi: 04.04.2023 08:48 Güncelleme Tarihi: 04.04.2023 08:48
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EKPSS engelli öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır? ENGELLİ ÖĞRETMEN ÖN BAŞVURU 2023 | Kadro/branş dağılımı...personel.meb.gov.tr

"Engelli öğretmen atama başvuru ekranı erişime açıldı mı?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 3 bin 500 engelli öğretmen ataması yapılacağını duyurmuştu. Açıklamanın ardından konuya dair detaylar arama motorlarında hız kazandı. 2023 Engelli öğretmen atama takvimi belli oldu. Peki, EKPSS engelli öğretmen atamaları ne zaman? İşte, branş dağılı ve kontenjan sayıları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EKPSS engelli öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır? ENGELLİ ÖĞRETMEN ÖN BAŞVURU 2023 | Kadro/branş dağılımı...personel.meb.gov.tr

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI 2023 KONTENJANLARI KAÇ?

Millî Eğitim Bakanlığınca, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) kapsamında 3 bin 500 engelli öğretmen ataması yapılacak.

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EKPSS engelli öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır? ENGELLİ ÖĞRETMEN ÖN BAŞVURU 2023 | Kadro/branş dağılımı...personel.meb.gov.tr

ENGELLİ ÖĞRETMAN ATAMASI İÇİN BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Atama için başvurular, 3 Nisan'da alınmaya başlanacak, 7 Nisan Cuma günü saat 16.00'da son bulacak.Bugün başvuru ekranı açıldığında haberimize link ekleyeceğiz.

ATAMA DUYURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

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EKPSS engelli öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır? ENGELLİ ÖĞRETMEN ÖN BAŞVURU 2023 | Kadro/branş dağılımı...personel.meb.gov.tr

ENGELLİ ÖĞRETMEN ALIMINDA BAŞVURU ŞARTLARI

*657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak,

*Türk vatandaşı olmak, (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı
olma şartı aranmayacaktır.)

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EKPSS engelli öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır? ENGELLİ ÖĞRETMEN ÖN BAŞVURU 2023 | Kadro/branş dağılımı...personel.meb.gov.tr

*2020 ve/veya 2022 yıllarında yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavından (EKPSSLisans Düzeyi) 50 ve daha üzeri puan almış olmak,

*Lisans mezuniyetinin, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin Talim ve Terbiye
Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararına uygun olmak,