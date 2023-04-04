04 Nisan 2023, Salı
EKPSS engelli öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır? ENGELLİ ÖĞRETMEN ÖN BAŞVURU 2023 | Kadro/branş dağılımı...personel.meb.gov.tr
Son dakika: 2023 engelli öğretmen atama takvimi MEB tarafından açıklandı. "Engelli öğretmen atama başvurusu ne zaman başlayacak?" sorusu binlerce aday tarafından gündeme getiriliyor. Millî Eğitim Bakanlığınca, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) kapsamında 3 bin 500 engelli öğretmen ataması yapılacak. Peki, EKPSS engelli öğretmen atama başvurusu başladı mı, şartları neler? İşte, EKPSS atama takvimi 2023!
Giriş Tarihi: 04.04.2023 08:48 Güncelleme Tarihi: 04.04.2023 08:48
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