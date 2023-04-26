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Haberler Galeri İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları sorgulama! Sağlık Bakanlığı YHGM KURA ÇEKİMİ 2023! CANLI YAYIN BİLGİLERİ! Hasta karşılama, temizlik personeli...

İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları sorgulama! Sağlık Bakanlığı YHGM KURA ÇEKİMİ 2023! CANLI YAYIN BİLGİLERİ! Hasta karşılama, temizlik personeli...

Sağlık Bakanlığı kura çekimi canlı izle! "Sağlık Bakanlığı kura sonuçları saat kaçta açıklanacak?" sorusu binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alımı başvuruları İŞKUR üzerinden 27 Mart'ta tamamlanmıştı. Şimdi ise sonuç tarihi ve saati merak konusu oldu. Peki, Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İşte, 25 Nisan Sağlık Bakanlığı 2023 personel alımı kura sonuç sorgulama ekranı!

Giriş Tarihi: 26.04.2023 08:37 Güncelleme Tarihi: 26.04.2023 08:38
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İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları sorgulama! Sağlık Bakanlığı YHGM KURA ÇEKİMİ 2023! CANLI YAYIN BİLGİLERİ! Hasta karşılama, temizlik personeli...

"Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman, saat kaçta?" sorusu araştırılmaya başladı.Kura çekilişi noter huzurunda canlı yayınla gerçekleştirilecek. Sağlık Bakanı Taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere çeşitli kadrolardan gerçekleştirilecek 10 bin 900 sürekli işçi alımı başvuruları 22 ile 27 Mart tarihleri arasında İŞKUR sayfasından gerçekleştirilmişti. Başvurularını tamamlayan kişiler, sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. İşte, Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi canlı yayın izle ve YHGM sonuç sayfası...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları sorgulama! Sağlık Bakanlığı YHGM KURA ÇEKİMİ 2023! CANLI YAYIN BİLGİLERİ! Hasta karşılama, temizlik personeli...

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'DA KURA AÇIKLAMASI

"Türkiye'nin sağlığı için 42 bin 500 yeni çalışma arkadaşı" başlığıyla yaptığı açıklamada Koca, KPSS ile alınacak 6 bin 69 hemşire, 1530 ebe,1494 sağlık lisansiyeri, 798 sağlık teknisyeni, 21 bin 709 sağlık teknikeri alımı yapılacağını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

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İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları sorgulama! Sağlık Bakanlığı YHGM KURA ÇEKİMİ 2023! CANLI YAYIN BİLGİLERİ! Hasta karşılama, temizlik personeli...

"Toplam sayısı 31 bin 600'ü bulan sözleşmeli sağlık personelinin yanı sıra 10 bin 900 sürekli işçi alımı da yapılacak. Böylece yeni istihdam sayısı 42 bin 500'e ulaşmaktadır. Deprem bölgesinde olan 10 il için 3 bin 358 hemşire, 1027 ebe, 400 sağlık lisansiyeri, 507 sağlık teknisyeni ve 3 bin 767 sağlık teknikeri olmak üzere 9 bin 59 sözleşmeli sağlık personeli ve 2 bin 832 sürekli işçi, toplamda 11 bin 891 personel istihdam edilecektir. İşçi alım başvuruları İŞKUR tarafından tamamlanmış olup, kura çekimi 25-26 Nisan arasında Bakanlığımızca noter huzurunda yapılacaktır."

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İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları sorgulama! Sağlık Bakanlığı YHGM KURA ÇEKİMİ 2023! CANLI YAYIN BİLGİLERİ! Hasta karşılama, temizlik personeli...

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİM TARİHİ VE SAATİ

Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alımı kura çekim tarihi 25-26 Nisan 2023 olarak belirlendi.Kura çekiliş sonuçları açıklanıyor...

SAĞLIK BAKANLIĞI KURASI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları sorgulama! Sağlık Bakanlığı YHGM KURA ÇEKİMİ 2023! CANLI YAYIN BİLGİLERİ! Hasta karşılama, temizlik personeli...

Kura çekimi Ankara'da noter huzurunda sabah saat 09:00'da çekilmeye başlanacak ve saat 18:00'de sona erecek.