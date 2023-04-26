HaberlerGaleriİŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları sorgulama! Sağlık Bakanlığı YHGM KURA ÇEKİMİ 2023! CANLI YAYIN BİLGİLERİ! Hasta karşılama, temizlik personeli...
İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları sorgulama! Sağlık Bakanlığı YHGM KURA ÇEKİMİ 2023! CANLI YAYIN BİLGİLERİ! Hasta karşılama, temizlik personeli...
Sağlık Bakanlığı kura çekimi canlı izle! "Sağlık Bakanlığı kura sonuçları saat kaçta açıklanacak?" sorusu binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alımı başvuruları İŞKUR üzerinden 27 Mart'ta tamamlanmıştı. Şimdi ise sonuç tarihi ve saati merak konusu oldu. Peki, Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İşte, 25 Nisan Sağlık Bakanlığı 2023 personel alımı kura sonuç sorgulama ekranı!
Giriş Tarihi: 26.04.2023 08:37Güncelleme Tarihi: 26.04.2023 08:38