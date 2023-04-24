MSÜ AÇIKLANMA TARİHİ 2023! MSÜ sınav sonuçları bugün mü açıklanacak, ne zaman? ÖSYM AİS sonuç ekranı

"MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?" sorusunun cevabı araştırılmaya devam ediyor.Nisan ayının başında gerçekleştirilen sınavlar için adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. Sonuçlar belli olduğunda ÖSYM'nin internet sitesinden duyurulacak. Peki, Milli Savunma Üniversitesi sınav çokları ne zaman açıklanacak? MSÜ sonuçları bu hafta belli olur mu? İşte, MSÜ ÖSYM AİS sınav sonucu sorgulama ekranı!