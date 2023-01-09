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Haberler Galeri GENEL AF SON DURUM: 2023'te genel af çıkacak mı? 7. Yargı Paketi'nde genel af var mı? Adalet Bakanlığı son açıklamalar!

GENEL AF SON DURUM: 2023'te genel af çıkacak mı? 7. Yargı Paketi'nde genel af var mı? Adalet Bakanlığı son açıklamalar!

Adalet Bakanlığı'nın çalışmalarını tamamladığı 7. Yargı Paketi'nin gündeme gelmesiyle birlikte en çok merak edilenlerden biri de 'genel af' oldu. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bugün gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nda 7. Yargı Paketi ile ilgili sunum yapacak. Bu gelişmelerle gözler genel af düzenlemesine çevrildi. Peki, 2023'te genel af çıkacak mı? 7. Yargı Paketi'nde genel af var mı? Adalet Bakanlığı genel af son durum nedir? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.01.2023 14:50 Güncelleme Tarihi: 09.01.2023 14:50
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GENEL AF SON DURUM: 2023’te genel af çıkacak mı? 7. Yargı Paketi’nde genel af var mı? Adalet Bakanlığı son açıklamalar!

Genel af çıkacak mı? Adalet Bakanlığı tarafından çalışmaları tamamlanan 7. Yargı Paketi bugün Kabine Toplantısı'nda görüşülecek. Birçok önemli konuyu içeren 7. Yargı Paketi'nde 'genel af' düzenlemesinin yer alıp almadığı merak konusu oldu. Mahkumlar ve yakınları tarafından yakından takip edilen genel af düzenlemesine ilişkin son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, 2023'te genel af çıkacak mı? 7. Yargı Paketi'nde genel af var mı? Adalet Bakanlığı genel af son durum nedir? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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GENEL AF SON DURUM: 2023’te genel af çıkacak mı? 7. Yargı Paketi’nde genel af var mı? Adalet Bakanlığı son açıklamalar!

2023'TE GENEL AF ÇIKACAK MI?

Adalet Bakanlığı'nın çalışmalarını tamamladığı 7. Yargı Paketi hakkında şu ana kadar yapılan açıklamalarda genel af detayı yer almıyor. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.

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GENEL AF SON DURUM: 2023’te genel af çıkacak mı? 7. Yargı Paketi’nde genel af var mı? Adalet Bakanlığı son açıklamalar!

GENEL AF ÇIKARSA NE OLUR?

Türk Ceza Kanunu'nun 65. maddesine göre, genel af halinde, kamu davası düşer, hükmolunan cezalar bütün neticeleri ile birlikte ortadan kalkar.

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GENEL AF SON DURUM: 2023’te genel af çıkacak mı? 7. Yargı Paketi’nde genel af var mı? Adalet Bakanlığı son açıklamalar!

Özel af ile hapis cezasının infaz kurumunda çektirilmesine son verilebilir veya infaz kurumunda çektirilecek süresi kısaltılabilir ya da adlî para cezasına çevrilebilir.

Cezaya bağlı olan veya hükümde belirtilen hak yoksunlukları, özel affa rağmen etkisini devam ettirir.

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GENEL AF SON DURUM: 2023’te genel af çıkacak mı? 7. Yargı Paketi’nde genel af var mı? Adalet Bakanlığı son açıklamalar!

7. YARGI PAKETİ'NDE NELER VAR?

Adalet Bakanlığı, 7.Yargı Paketi üzerindeki çalışmalarını tamamladı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın kabine toplantısında sunum yapmasının ardından paketin TBMM'ye gönderilmesi bekleniyor.

Komisyon ve genel kurul aşamalarının ardından yasalaşması öngörülen pakette yer alan düzenlemelere göre konutlarda icra müdürünün verdiği haciz kararı "hakim onayından geçtikten sonra" yerine getirilebilecek.