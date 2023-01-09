GENEL AF SON DURUM: 2023'te genel af çıkacak mı? 7. Yargı Paketi'nde genel af var mı? Adalet Bakanlığı son açıklamalar!

Adalet Bakanlığı'nın çalışmalarını tamamladığı 7. Yargı Paketi'nin gündeme gelmesiyle birlikte en çok merak edilenlerden biri de 'genel af' oldu. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bugün gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nda 7. Yargı Paketi ile ilgili sunum yapacak. Bu gelişmelerle gözler genel af düzenlemesine çevrildi. Peki, 2023'te genel af çıkacak mı? 7. Yargı Paketi'nde genel af var mı? Adalet Bakanlığı genel af son durum nedir? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 09.01.2023 14:50 Güncelleme Tarihi: 09.01.2023 14:50 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL