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DSİ 1273 personel alımı 2023: KADRO DAĞILIMI VE ŞARTLAR! Devlet Su İşleri personel alımı başvuru ne zaman?

İş arayanlara müjdeli haber geldi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Devlet Su İşleri bünyesinde görevlendirilmek üzere toplam 1.273 sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurdu. Bu gelişmelerin ardından gözler işe alım ilanına çevrildi. DSİ bünyesinde çalışmak isteyen vatandaşlar, başvuru tarihleri ile şartları araştırmaya başladı. Peki, 2023 DSİ personel alımı ne zaman yapılacak? Kadro dağılımı ve şartlar belli oldu mu? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.01.2023 12:31 Güncelleme Tarihi: 09.01.2023 12:31
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DSİ 1273 personel alımı 2023: KADRO DAĞILIMI VE ŞARTLAR! Devlet Su İşleri personel alımı başvuru ne zaman?

DSİ personel alımı ne zaman yapılacak? Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne toplam 1.273 sözleşmeli personel alınacak. Bakan Kirişci'nin personel alımı yapılacağına ilişkin açıklamaları sonrası ilgili ilan araştırılmaya başlandı. Sürece ilişkin merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 2023 DSİ personel alımı ne zaman yapılacak? Kadro dağılımı ve şartlar belli oldu mu? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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DSİ 1273 personel alımı 2023: KADRO DAĞILIMI VE ŞARTLAR! Devlet Su İşleri personel alımı başvuru ne zaman?

DSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU NE ZAMAN?

Hemen şunu belirtelim ki, 2023 DSİ personel alımı ilanı henüz yayımlanmadığı için başvuru tarihleri de henüz belli olmadı. DSİ tarafından başvuru tarihleri açıklandığında ahaber.com.tr'den öğrenebilirsiniz.

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DSİ 1273 personel alımı 2023: KADRO DAĞILIMI VE ŞARTLAR! Devlet Su İşleri personel alımı başvuru ne zaman?

DSİ PERSONEL ALIMI 2023 BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

DSİ 2023 yılı 1.273 personel alımı şartları henüz açıklanmasa da, bir önceki ilana göre şu şartların uygulanması bekleniyor:

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DSİ 1273 personel alımı 2023: KADRO DAĞILIMI VE ŞARTLAR! Devlet Su İşleri personel alımı başvuru ne zaman?

* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

* Kamu haklarından mahrum olmamak,

* Görevini yerine getirmesine engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,

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DSİ 1273 personel alımı 2023: KADRO DAĞILIMI VE ŞARTLAR! Devlet Su İşleri personel alımı başvuru ne zaman?

* Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek,

* En az İlkokul mezunu olmak,

* İlan tarihi itibarıyla en fazla 35 yaşında olmak.