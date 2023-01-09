DSİ 1273 personel alımı 2023: KADRO DAĞILIMI VE ŞARTLAR! Devlet Su İşleri personel alımı başvuru ne zaman?

İş arayanlara müjdeli haber geldi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Devlet Su İşleri bünyesinde görevlendirilmek üzere toplam 1.273 sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurdu. Bu gelişmelerin ardından gözler işe alım ilanına çevrildi. DSİ bünyesinde çalışmak isteyen vatandaşlar, başvuru tarihleri ile şartları araştırmaya başladı. Peki, 2023 DSİ personel alımı ne zaman yapılacak? Kadro dağılımı ve şartlar belli oldu mu? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 09.01.2023 12:31 Güncelleme Tarihi: 09.01.2023 12:31 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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