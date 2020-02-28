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TSK rejim hedeflerini karadan ve havadan vurdu! İşte bölgeden gelen son görüntüler

Esad rejimi tarafından yapılan hava saldırısı sonucu 33 askerimiz şehit oldu. Alçak saldırı sonrası TSK, rejimin bütün unsurlarını sabaha kadar karadan ve havadan yürüttüğü operasyonlarla vurdu. TSK'nın düzenlediği saldırılar sonucunda rejime ait 300'den fazla hedef yok edildi. İşte TSK'nın bölgedeki operasyonundan en son görüntüler...

Son dakika: İdlib şehitlerimizin intikamı böyle alındı! 300den fazla Esad rejim unsuru etkisiz hale getirildi |Video SON DAKİKA: İDLİB ŞEHİTLERİMİZİN İNTİKAMI BÖYLE ALINDI! 300'DEN FAZLA ESAD REJİM UNSURU ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ |VİDEO

Giriş Tarihi: 28.02.2020 14:26 Güncelleme Tarihi: 28.02.2020 15:46
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TSK rejim hedeflerini karadan ve havadan vurdu! İşte bölgeden gelen son görüntüler

İnsansız Hava Araçları'ndan alınan görüntülerde, Suriye rejiminin ve rejime bağlı güçlerin atış destek unsurlarının ve hareketli unsurların vurulduğu görüntüler kaydedildi.

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TSK rejim hedeflerini karadan ve havadan vurdu! İşte bölgeden gelen son görüntüler

Görüntülerde, rejime ait zırhlı araç konvoylarının, hareketli unsurların, karargah ve cephanelik olarak kullanılan merkezlerin vurulma anları yer aldı.

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TSK rejim hedeflerini karadan ve havadan vurdu! İşte bölgeden gelen son görüntüler

REJİME AĞIR DARBE

İdlib'deki operasyonlarda 17 günde bin 709 rejim askeri, 55 tank, 3 helikopter, 18 zırhlı araç, 29 obüs etkisiz hale getirildi.

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TSK rejim hedeflerini karadan ve havadan vurdu! İşte bölgeden gelen son görüntüler

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, son 17 günde bin 709 rejim askeri etkisiz hale getirildi. İdlib'de yapılan operasyonlar kapsamında Suriye rejimine ait 55 tank, 3 helikopter, 18 zırhlı araç, 29 obüs 21 askeri araç, 4 doçka, 6 mühimmat deposu ve 7 havan imha edildi.

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TSK rejim hedeflerini karadan ve havadan vurdu! İşte bölgeden gelen son görüntüler