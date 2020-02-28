TSK rejim hedeflerini karadan ve havadan vurdu! İşte bölgeden gelen son görüntüler

Esad rejimi tarafından yapılan hava saldırısı sonucu 33 askerimiz şehit oldu. Alçak saldırı sonrası TSK, rejimin bütün unsurlarını sabaha kadar karadan ve havadan yürüttüğü operasyonlarla vurdu. TSK'nın düzenlediği saldırılar sonucunda rejime ait 300'den fazla hedef yok edildi. İşte TSK'nın bölgedeki operasyonundan en son görüntüler...