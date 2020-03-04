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Sağlık personeline ek ödeme müjdesi! Resmi Gazete'de yayınlandı

Sağlık personeline ek ödeme müjdesi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ek Ödeme ve Birlikte Kullanım yönetmeliklerinin bugün Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtildi. Bakan Koca, açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Bu iki yönetmelik ile sağlık çalışanlarımıza yönelik iyileştirmeler ve vatandaşımıza hizmet sunumunda önemli düzenlemeler getirdik" dedi.

Giriş Tarihi: 04.03.2020 10:41 Güncelleme Tarihi: 04.03.2020 10:42
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Sağlık personeline ek ödeme müjdesi! Resmi Gazete'de yayınlandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ek Ödeme ve Birlikte Kullanım yönetmeliklerinin bugün Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiğini belirtti.

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Sağlık personeline ek ödeme müjdesi! Resmi Gazete'de yayınlandı

EK ÖDEME KATSAYILARI TANIMLANDI

Bakan Koca, açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Bu iki yönetmelik ile sağlık çalışanlarımıza yönelik iyileştirmeler ve vatandaşımıza hizmet sunumunda önemli düzenlemeler getirdik

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Sağlık personeline ek ödeme müjdesi! Resmi Gazete'de yayınlandı

Bakan Koca, "Yeni düzenleme ile sağlık turizmi alanında hizmet veren ve mükemmeliyet merkezlerinde görev yapan personelimizin ek ödemelerini artırıyoruz.

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Sağlık personeline ek ödeme müjdesi! Resmi Gazete'de yayınlandı

Zor ve riskli branşlarda görev yapan uzman tabipler ile yine riskli alanlarda çalışan tabip dışı personele, hizmet sunduğu alanın özelliklerine göre farklı ek ödeme katsayıları tanımladık.

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Sağlık personeline ek ödeme müjdesi! Resmi Gazete'de yayınlandı

Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ni (MHRS) etkin kullanan hekimlerimizin ek ödemelerini artırarak MHRS ile hasta muayenesini teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Ayrıca fedakarca görev yapan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) gönüllülerimizin ek ödemelerinde de iyileşme sağladık.