Sağlık personeline ek ödeme müjdesi! Resmi Gazete'de yayınlandı

Sağlık personeline ek ödeme müjdesi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ek Ödeme ve Birlikte Kullanım yönetmeliklerinin bugün Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtildi. Bakan Koca, açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Bu iki yönetmelik ile sağlık çalışanlarımıza yönelik iyileştirmeler ve vatandaşımıza hizmet sunumunda önemli düzenlemeler getirdik" dedi.

Giriş Tarihi: 04.03.2020 10:41 Güncelleme Tarihi: 04.03.2020 10:42 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





