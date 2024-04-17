17 Nisan 2024, Çarşamba
9. Yargı Paketi maddeleri sıralandı! Meclis düğümü çözülüyor: Sporda şiddet, kadınlara soyadı zorunluluğu, hakim ve savcılara terfi...
TBMM'de değerlendirilmek üzere hazırlanan 9. Yargı Paketi, cezasızlık algısının azaltılması ve denetimli serbestlik uygulamasının cezayla orantılı hale getirilmesini öngörüyor. Adalet Bakanlığı'nın çalışmaları doğrultusunda, hükümlülerin koşullu salıverilme süresinin beşte birini denetimli serbestlikte geçirmesi üzerinde duruluyor. Peki 9. Yargı Paketi çıktı mı, son durum ne?
Giriş Tarihi: 17.04.2024 14:00
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