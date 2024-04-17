9. Yargı Paketi maddeleri sıralandı! Meclis düğümü çözülüyor: Sporda şiddet, kadınlara soyadı zorunluluğu, hakim ve savcılara terfi...

9. YARGI PAKETİ MADDELERİ NELER?

Sahipsiz köpeklere yönelik düzenleme olacak mı?

Hayvanların birbirlerine ve insanlara zarar vermesinin önlenmesi gerektiğinin altını çizen Tunç, herkesi üzen bazı olaylar yaşandığını söyledi.

Bakan Yılmaz Tunç, şunları kaydetti:

"Elbette ki insanımızın can güvenliği her şeyden önemli. Bu konuda hem hayvanlarımızı koruyacak hem de insan sağlığını tehdit etmeyecek bir düzenlemeyi yapmak gerekiyor. Bu konuda Tarım ve Orman, Çevre ve Şehircilik, İçişleri ve Adalet bakanlıkları olarak ortak bir taslağımız, çalışmamız var. Bu çalışmayı gündeme getirmemiz lazım. Burada belediyelerimize, kamu kurumlarına düşen görevler var. Bu görevleri kanunda belirlemek ve ona göre hareket etmek lazım."