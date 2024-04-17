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Haberler Galeri 9. Yargı Paketi maddeleri sıralandı! Meclis düğümü çözülüyor: Sporda şiddet, kadınlara soyadı zorunluluğu, hakim ve savcılara terfi...

9. Yargı Paketi maddeleri sıralandı! Meclis düğümü çözülüyor: Sporda şiddet, kadınlara soyadı zorunluluğu, hakim ve savcılara terfi...

TBMM'de değerlendirilmek üzere hazırlanan 9. Yargı Paketi, cezasızlık algısının azaltılması ve denetimli serbestlik uygulamasının cezayla orantılı hale getirilmesini öngörüyor. Adalet Bakanlığı'nın çalışmaları doğrultusunda, hükümlülerin koşullu salıverilme süresinin beşte birini denetimli serbestlikte geçirmesi üzerinde duruluyor. Peki 9. Yargı Paketi çıktı mı, son durum ne?

Giriş Tarihi: 17.04.2024 14:00
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9. Yargı Paketi maddeleri sıralandı! Meclis düğümü çözülüyor: Sporda şiddet, kadınlara soyadı zorunluluğu, hakim ve savcılara terfi...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 9. Yargı Paketi hazırlıklarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, Ceza Muhakemesi Kanunu'nda yapılacak değişikliklerin yanı sıra cezasızlık algısını azaltıcı düzenlemelerin de gündemde olduğunu belirtti. Bakan Tunç'un açıklamalarıyla birlikte, paketin ne zaman çıkacağına dair beklentiler artarken, son gelişmelerin takibi devam ediyor. İşte 9. Yargı Paketi'nin maddelerine ilişkin son detaylar...

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9. Yargı Paketi maddeleri sıralandı! Meclis düğümü çözülüyor: Sporda şiddet, kadınlara soyadı zorunluluğu, hakim ve savcılara terfi...

Tunç, TBMM'deki AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yeni anayasaya ilişkin soru üzerine Tunç, bu konudaki çalışmaların Meclisin uhdesinde olduğunu vurguladı.

Süreci takip ettiklerini dile getiren Bakan Tunç, şöyle devam etti:

"Adalet Bakanlığı olarak teknik destek konusunda her zaman hazır olduğumuzu belirtiyoruz. Siyasi partilerin de bu konuda çalışmaları var. AK Parti'nin, MHP'nin önceden yaptığı çalışmalar... Tüm bunlar, yeni anayasa Mecliste gerçekleşecek uzlaşmaya bağlı.

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9. Yargı Paketi maddeleri sıralandı! Meclis düğümü çözülüyor: Sporda şiddet, kadınlara soyadı zorunluluğu, hakim ve savcılara terfi...

Çünkü yeni anayasa yapımı konusunda, Türkiye'nin demokratik, sivil anayasaya kavuşması, darbe anayasasından kurtulma noktasında herkes mutabık. Siyasi düşüncesi farklı olsa da bu konuda ortak düşüncemiz yeni anayasa yapılması hususunda. İnşallah Mecliste yeni dönemde böyle bir uzlaşma gerçekleşir. Meclis Başkanı'mızın bu yönde çalışmaları başlatacağını hepimiz öğrenmiş bulunuyoruz."

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9. Yargı Paketi maddeleri sıralandı! Meclis düğümü çözülüyor: Sporda şiddet, kadınlara soyadı zorunluluğu, hakim ve savcılara terfi...

MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

Yargı alanında yeni düzenlemeler içerecek kanun teklifleriyle ilgili soru üzerine Tunç, "9. Yargı Paketi'yle ilgili çalışmamız son aşamaya geldi. 9. Yargı Paketi'ni de Meclis tatile girmeden Meclisin gündemine getireceğiz." bilgisini paylaştı.

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9. Yargı Paketi maddeleri sıralandı! Meclis düğümü çözülüyor: Sporda şiddet, kadınlara soyadı zorunluluğu, hakim ve savcılara terfi...

9. YARGI PAKETİ MADDELERİ NELER?

Sahipsiz köpeklere yönelik düzenleme olacak mı?

Hayvanların birbirlerine ve insanlara zarar vermesinin önlenmesi gerektiğinin altını çizen Tunç, herkesi üzen bazı olaylar yaşandığını söyledi.

Bakan Yılmaz Tunç, şunları kaydetti:

"Elbette ki insanımızın can güvenliği her şeyden önemli. Bu konuda hem hayvanlarımızı koruyacak hem de insan sağlığını tehdit etmeyecek bir düzenlemeyi yapmak gerekiyor. Bu konuda Tarım ve Orman, Çevre ve Şehircilik, İçişleri ve Adalet bakanlıkları olarak ortak bir taslağımız, çalışmamız var. Bu çalışmayı gündeme getirmemiz lazım. Burada belediyelerimize, kamu kurumlarına düşen görevler var. Bu görevleri kanunda belirlemek ve ona göre hareket etmek lazım."