10 Haziran 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Türkiye koronavirüs son durum: İl il vaka sayısı kaç? 10 Haziran corona virüsü kaç kişi öldü? İstanbul, Ankara, İzmir...

Türkiye koronavirüs son durum: İl il vaka sayısı kaç? 10 Haziran corona virüsü kaç kişi öldü? İstanbul, Ankara, İzmir...

Son dakika haberi.. Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ve ölüm sayısı kaç oldu? Koronavirüs salgını sonrası büyük başarı gösteren Türkiye'de normalleşme süreci devam ediyor. Başkan Erdoğan, kabine toplantısının ardından alınan yeni kararları açıkladı. Öte yandan Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs salgınına ilişkin son veriler paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte, 3218 kişinin daha iyileşmesiyle koronavirüs tedavisi tamamlananların sayısı 144 bin 598 oldu. Peki, bugünkü vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de kaç kişi öldü? İstanbuş, Ankara, İzmir vaka sayısı ne kadar? İşte 10 Haziran son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 10.06.2020 09:50 Güncelleme Tarihi: 10.06.2020 10:08
  • 1
  • 23
Türkiye koronavirüs son durum: İl il vaka sayısı kaç? 10 Haziran corona virüsü kaç kişi öldü? İstanbul, Ankara, İzmir... GALERİ DEVAM EDİYOR

Son dakika haberi... Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ne kadar? Sağlık Bakanlığı son 24 saatte yeni tanı konan, hayatını kaybeden, yoğun bakım hasta sayısı, entube hasta sayısı ve iyileşen hasta sayısını açıkladı. Virüsün etkisinin zayıfladığını gösteren bilimsel bir verinin olmadığını aktaran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tedbirin elden bırakılmaması gerektiğini her gün vurguluyor. Son tabloya göre, son 24 saatte iyileşen hasta sayısının üçte biri kadar yeni hasta olduğu açıklandı. Peki, bugünkü koronavirüs vaka sayısı ve ölüm sayısı kaç oldu? Türkiye'de il il vaka sayısı açıklandı mı? İşte 10 Haziran Türkiye'deki koronavirüs salgınına ilişkin son gelişmeler...

  • 2
  • 23
Türkiye koronavirüs son durum: İl il vaka sayısı kaç? 10 Haziran corona virüsü kaç kişi öldü? İstanbul, Ankara, İzmir...

10 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı tarafından 10 Haziran koronavirüs tablosunun akşam saatlerinde açıklanması bekleniyor. Bugünkü tablo açıklandığında haberimizin içeriğinde yer alacak.

  • 3
  • 23
Türkiye koronavirüs son durum: İl il vaka sayısı kaç? 10 Haziran corona virüsü kaç kişi öldü? İstanbul, Ankara, İzmir...

TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI NE KADAR? KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Türkiye'de 9 Haziran 2020 tarihi itibarıyla toplam vaka sayısı 172.114 oldu. Koronavirüs nedeniyle 4.729 kişi hayatını kaybetti. Toplam yoğun bakım hasta sayısı 642, toplam entube hasta sayısı 281 olarak açıklanırken, 144.598 hastanın iyileştiği bildirildi.

GÜNLÜK TABLO İÇİN TIKLAYIN

KORONAVİRÜS CANLI HARİTA İÇİN TIKLAYIN

  • 4
  • 23
Türkiye koronavirüs son durum: İl il vaka sayısı kaç? 10 Haziran corona virüsü kaç kişi öldü? İstanbul, Ankara, İzmir...

"VİRÜSÜN ETKİSİNİN ZAYIFLADIĞINI GÖSTEREN BİLİMSEL BİR VERİ YOK"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı açıklamada, son 24 saatte iyileşen hasta sayısının üçte biri kadar yeni hasta olduğunu bildirdi.

Koca, "Tanı konup, yatırılan hastalarımız sebebiyle yoğun bakım ve solunum desteğine ihtiyaç arttı. Virüsün etkisinin zayıfladığını gösteren bilimsel bir veri yok. Normal olan tedbirdir." değerlendirmesinde bulundu.

  • 5
  • 23
Türkiye koronavirüs son durum: İl il vaka sayısı kaç? 10 Haziran corona virüsü kaç kişi öldü? İstanbul, Ankara, İzmir...

İL İL VAKA SAYISI AÇIKLANDI MI?

İl il vaka sayıları ve vefat sayısı ile ilgili belirli bir takvim bulunmuyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından düzenlenen basın toplantısında il il veriler kamuoyuyla paylaşılıyor. En son veriler 10 Nisan'da açıklandı. İşte 10 Nisan tarihinde açıklanan il il vaka sayıları:

10 Nisan'da açıklanan vaka sayıları: İstanbul: 28014, İzmir: 2884, Ankara: 2032, Kocaeli: 1702, Konya: 1690, Bursa: 1545, Sakarya: 1014, Isparta: 602, Yalova: 491, Zonguldak: 463.