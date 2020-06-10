Türkiye koronavirüs son durum: İl il vaka sayısı kaç? 10 Haziran corona virüsü kaç kişi öldü? İstanbul, Ankara, İzmir...

Son dakika haberi.. Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ve ölüm sayısı kaç oldu? Koronavirüs salgını sonrası büyük başarı gösteren Türkiye'de normalleşme süreci devam ediyor. Başkan Erdoğan, kabine toplantısının ardından alınan yeni kararları açıkladı. Öte yandan Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs salgınına ilişkin son veriler paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte, 3218 kişinin daha iyileşmesiyle koronavirüs tedavisi tamamlananların sayısı 144 bin 598 oldu. Peki, bugünkü vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de kaç kişi öldü? İstanbuş, Ankara, İzmir vaka sayısı ne kadar? İşte 10 Haziran son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 10.06.2020 09:50 Güncelleme Tarihi: 10.06.2020 10:08 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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